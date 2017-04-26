مشهد قاسٍ ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.. صقر يلتهم قطة صغيرة حية.. وصاحبه يكتفي بالتصوير!

تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لصقر يلتهم قطة صغيرة وهي حية، فيما اكتفى المُصور بتصوير هذا المشهد القاسي!
وفي الوقت الذي لم تكف فيه القطة الصغيرة عن المواء (صوت الهرة) والصراخ بصوتٍ ضعيف، ظلَّ المُصور يصور هذا المشهد في فيديو مدته 70 ثانية.
فيما انتقد رواد الشبكات الاجتماعية موقف المُصور الذي وصفوه بانعدام الرحمة لاكتفائه بتصوير المشهد دون محاولة مساعدة القطة قبل أكلها حية!
هناك من ينقذ وهناك من يقتل
مقطع تستعطف لإجله حتى وان كان حيوان
صقر يفترس قطه صغيره وصاحبه يصور مستمتعاً بالمشهد دون أي ضمير أو عاطفة 😔 pic.twitter.com/hc62PpkZZJ
— يوسف البشري (@Y0useef_) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧