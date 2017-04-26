Arabi
إصدار: ar

مشهد قاسٍ ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.. صقر يلتهم قطة صغيرة حية.. وصاحبه يكتفي بالتصوير!

تم النشر: تم التحديث:
FALCON
DawnKey via Getty Images

تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لصقر يلتهم قطة صغيرة وهي حية، فيما اكتفى المُصور بتصوير هذا المشهد القاسي!

وفي الوقت الذي لم تكف فيه القطة الصغيرة عن المواء (صوت الهرة) والصراخ بصوتٍ ضعيف، ظلَّ المُصور يصور هذا المشهد في فيديو مدته 70 ثانية.

فيما انتقد رواد الشبكات الاجتماعية موقف المُصور الذي وصفوه بانعدام الرحمة لاكتفائه بتصوير المشهد دون محاولة مساعدة القطة قبل أكلها حية!



 

التعليقات