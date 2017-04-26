مشهد قاسٍ ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.. صقر يلتهم قطة صغيرة حية.. وصاحبه يكتفي بالتصوير!

تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لصقر يلتهم قطة صغيرة وهي حية، فيما اكتفى المُصور بتصوير هذا المشهد القاسي!

وفي الوقت الذي لم تكف فيه القطة الصغيرة عن المواء (صوت الهرة) والصراخ بصوتٍ ضعيف، ظلَّ المُصور يصور هذا المشهد في فيديو مدته 70 ثانية.

فيما انتقد رواد الشبكات الاجتماعية موقف المُصور الذي وصفوه بانعدام الرحمة لاكتفائه بتصوير المشهد دون محاولة مساعدة القطة قبل أكلها حية!