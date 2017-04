Frozen 2 ..MULAN ..THE LION KING.. ديزني تحدد تواريخ عرض 40 من أفلامها

أعلنت ديزني عن موعد عرض عدد كبير من أفلامها، التي تضم الأفلام الكارتونية الشهيرة التي هي بصدد تحويلها لأفلام روائية بأبطال حقيقيين.

على غرار، فيلم الجميلة والوحش-Beauty and the Beast الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، بنسبة إيرادات جاوزت 350 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه، في مارس/آذار الماضي.

وكانت ديزني أعلنت في وقتٍ سابق أنها ستحول مجموعة من أفلامها الكارتونية الشهيرة إلى أفلام روائية، ومنها دمبو-Dumbo، السيف المغمور-The Sword in the Stone، وعلاء الدين-Aladdin، وCruella De Vil، ومولان-Mulan، وويني الدبدوب-Winnie the Pooh، وبيتر بان-Peter Pan.

وكذلك أفلام بينوكيو- Pinocchio، وكتاب الغابة- The Jungle Book، والجميلة النائمة- Sleeping Beauty، وسنووايت والأقزام السبعة- Snow White and the Seven Dwarfs، وسنجب وسنجوب، وتشرنبوج-Chernabog، وماري بوبينز- Mary Poppins.

هنا، يُمكنك معرفة التفاصيل الكاملة عن خطة ديزني لإعادة إنتاج أفلام رسومها المتحركة بأشخاص حقيقيين، التي أعلنتها قبل أقل من عام.

هذا، وقد أصدرت ديزني جدولاً بمواعيد عرض تلك الأفلام، التي يستمر عرضها حتى العام 2021، فيما نقلتها صحيفة The Independent البريطانية.

تعرَّف على توقيت عرض أفلامك المفضلة، بحسب ما أعلنته ديزني، عن تفاصيل عرض 38 من أفلامها:

أفلام 2017

- 5 مايو/أيار: GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2









- 26 مايو/أيار: PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES









- 16 يونيو/حزيران: CARS 3









- 3 نوفمبر/تشرين الثاني: THOR: RAGNAROK









- 22 نوفمبر/تشرين الثاني: COCO









- 15 ديسمبر/كانون الأول: STAR WARS: THE LAST JEDI









أفلام 2018

- 16 فبراير/شباط: BLACK PANTHER









- 9 مارس/آذار: A WRINKLE IN TIME









- 6 أبريل/نيسان: MAGIC CAMP

- 4 مايو/أيار: AVENGERS: INFINITY WAR









- 25 مايو/أيار: UNTITLED HAN SOLO STAR WARS ANTHOLOGY FILM









- 15 يونيو/حزيران: THE INCREDIBLES 2









- 6 يوليو/تموز: ANT-MAN AND THE WASP









- 3 أغسطس/آب: UNTITLED DISNEY FAIRY TALE (فيلم روائي بأبطال حقيقيين)

-2 نوفمبر/تشرين الثاني: نسخة حقيقية لفيلم MULAN - 2

- 21 نوفمبر/تشرين الثاني: RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT RALPH 2

- 25 ديسمبر/كانون الأول: MARY POPPINS RETURNS

أفلام 2019

- 8 مارس/آذار: CAPTAIN MARVEL

- 29 مارس/آذار: UNTITLED DISNEY FAIRY TALE

- 12 أبريل/نيسان: UNTITLED DISNEYTOON STUDIOS

- 3 مايو/أيار: UNTITLED AVENGERS

- 24 مايو/أيار: STAR WARS: EPISODE IX

- 21 يونيو/حزيران: TOY STORY 4

-19 يوليو/تموز: نسخة حقيقية لفيلم THE LION KING



-9 أغسطس/آب: فيلم روائي بأبطال حقيقيين UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

-11 أغسطس/آب: فيلم روائي بأبطال حقيقيين UNTITLED DISNEY FAIRY TALE

- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: FROZEN 2

-20 ديسمبر/كانون الأول: فيلم روائي بأبطال حقيقيين UNTITLED DISNEY FAIRY TALE

أفلام 2020

- 13 مارس/آذار: UNTITLED PIXAR ANIMATION

- 3 أبريل/نيسان: فيلم روائي بأبطال حقيقيين UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

- 1 مايو/أيار: UNTITLED MARVEL

- 19 يونيو/حزيران: UNTITLED PIXAR ANIMATION

- 10 يوليو/تموز: UNTITLED INDIANA JONES

- 7 أغسطس/آب: UNTITLED MARVEL

- 25 نوفمبر/تشرين الثاني: GIGANTIC

أفلام 2021

-12 مارس/آذار : فيلم روائي بأبطال حقيقيين UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

- 18 يونيو/حزيران: UNTITLED PIXAR ANIMATION

- 24 نوفمبر/تشرين الثاني: UNTITLED DISNEY ANIMATION