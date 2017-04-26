بوش وأوباما وبيل كلينتون وصلوها قبله لدفع عملية السلام.. تل أبيب تُعلن موعد زيارة ترامب إلى إسرائيل

قالت مصادر سياسية إسرائيلية الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، إن اتصالات متقدمة تجري لترتيب زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، في نهاية الشهر المقبل.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم الأربعاء، عن المصادر التي لم تحدد هويتها قولها إن "تفاصيل الزيارة لم تستكمل بعد، ولكن يجري البحث في وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في نهاية شهر مايو/أيار بعد وقت قصير من زيارة له إلى أوروبا".

وبحسب المصادر، فإن الزيارة قد تتم في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار أو في أحد الأيام الأخيرة من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع ترامب في البيت الأبيض في الثالث من شهر مايو/أيار.

وسبق أن التقى ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منتصف شهر فبراير/شباط في البيت الأبيض.

وكان الرؤساء الأمريكيين السابقين جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، قد زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية في السنوات الماضية، لمحاولة دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في شهر إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

