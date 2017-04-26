نصيحة الليلة الأخيرة قبل وفاة مارلين مونرو من رجل عصابات.. مشاهير لهم علاقات بأقطاب المافيا

من المفروض أن يحرص المشاهير أكثر من غيرهم على صداقاتهم والناس الذين يظهرون معهم، فإذا حامت أي شكوك حول هؤلاء، فإنها تمس بصورة الفنان وسمعته بين محبيه ومتابعيه.

لا ينطبق الأمر على كل الفنانين، فبعضهم ربطوا صداقات مع أعضاء في المافيا، وبعضهم فَرضت عليهم صلةُ القرابة ذلك.

فرانك سيناترا









قد تكون العلاقة الوحيدة بين المطرب الأميركي فرانك سيناترا وعالَم الجريمة كانت من خلال جذوره الإيطالية التي تعود لعمه بأبيه جارافانتي، الذي كان عضواً في جماعة "موريتيس"، والتي أسسها ماريو موريتي، الإرهابي الإيطالي.

موريتي، لعب دوراً فعالاً في خطف ألدو مورو رئيس الحزب الإيطالي الأكبر، وديموكرازيا كريستيانا رئيس الوزراء الإيطالي خلال فترة السبعينات.

سبق أن أُدين جارافانتي بالقتل في عام 1921، بعد قيادته سيارة خلال إحدى عمليات السطو المسلح، علاوة على علاقته بعصابات غامبينو، الجينوفي، والجماعات الكولومبية.

مارلين مونرو











قضت أيقونة الجمال الأميركية مارلين مونرو ليلتها الأخيرة على قيد الحياة مع رجل العصابات سام جيانكانا في بحيرة تاهو بكاليفورنيا. وقيل إنه نصحها بعدم المضي قدماً فى علاقتها مع جون كينيدي، لكن يبدو أن النصيحة قد جاءت متأخرة كثيراً، حيث تم العثور على مونرو ميتة صبيحة اليوم التالي.

جيانكانا، هو من مواليد 1908، وتنحدر أصوله من جزيرة صقلية، وعُرف عنه أنشطته غير الشرعية فى مجال الاتجار بالخمور، علاوة على ارتباط نشاطه أيضاً بعصابة الـ42 التي كان لها وجود واسع في الشارع الأميركي أواخر الثلاثينات.

جيري أوربش









أحد أبطال مسلسل Law & Order، كان شاهداً على جريمة تصفية رجل العصابات جو غالو، الذي قامت عصابة كولومبوس بتصفيته عام 1972.

أوربش، كان شاهد عيان على الحادث، لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير القضية، ورفض التعاون مع الشرطة، على الرغم من رؤيته مطلِق النار على غالو. وعلى ما يبدو، فإن جماعة كولومبوس عقدت اتفاقاً معه بعدم التعرض له إذا أبقى فمه مغلقاً، وهو ما جرى.

إليزابيث هيرلي









وفقاً لموقع Mafia Information، فإن الحسناء البريطانية كانت تواعد أحد أفراد عصابة كولومبوس الأميركية، وهو كابو دوني، الذي سبق له أن خضع للتحقيق من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية التلاعب بنتائج مباريات دوري كرة القدم الأميركي.

ديبي رينولدز









الممثلة الأميركية المخضرمة، أشيع عنها علاقاتها ببعض العصابات في مدينة شيكاغو، وسئلت ذات مرة ما إذا كان يجب على الأشخاص القلق من احتمالية تعرضهم للقتل في لاس فيغاس، أجابت: "نعم.. ولكن فقط أولئك الذين يحتاجون إلى القتل".

جيمس كان









في عام 2011، ألقي القبض على أندرو روسو، الملقب باسم "موش"، مع 125 شخصاً بزعم انتمائهم إلى جماعات المافيا المنتشرة في نيويورك ونيوجيرسي. الممثل جيمس كان دافعَ علناً عن روسو وقام بدفع الكفالة المالية كي يخرج روسو.

الجدير بالذكر أن روسو هو الأب العراب لـ"سكوت" ابن الممثل جيمس كان.

جو بيشي









كان بيشي يهوى لعب القمار في أحد الفنادق بمدينة ميامي، وفى إحدى المرات خسر الكثير من الأموال، وعندما قام نادل في الفندق بتقديم فاتورة له بلغت قيمتها أكثر من 8 آلاف دولار في عام 1982، جُن جنونه وقام بالاتصال بصديقه الممثل جيمس كان.

"كان"، عرض عليه المساعدة من خلال استئجار بعض الأشخاص الذين يمكنهم تهديد إدارة الفندق؛ كي يقللوا من قيمة الفاتورة أو يلغوها تماماً، وبالفعل استعان "كان" بخدمات أحد أفراد عائلة آل جينوفيز، وقاموا بمساعدته.