إذا كنت ترغب في اقتناء قناع دارث فيدر في فيلم Star Wars فعليك بمليون يورو.. هذه مواصفاته

سيُعرَض قناعٌ مصنوعٌ من الذهب لشخصية "دارث فيدر" للبيع في اليابان الأسبوع المقبل، وسيبلغ سعره أكثر من مليون يورو.

كُلِّف متجر المجوهرات الفارِهة Ginza Tanaka في طوكيو صناعة القناع من الذهب الخالص، احتفالاً بمرور 40 عاماً على إصدار فيلم Star Wars، حسب تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية.

القناع الذهبي ذو العيار 24 قيراطاً -وهو نسخة مطابقة من أحد أشهر أشرار الخيال العلمي في هوليوود- ثقيل الوزن بقدر ما هو باهظ الثمن، ويبلغ وزنه أكثر من 33 باونداً (14.9 كيلوغرام).

وسيصبح شراء القناع متاحاً مقابل 154 مليون ين (1.1 مليون يورو؛ ما يعادل 1.3 مليون دولار) من متجر المجوهرات، الواقع في منطقة Ginza المُترفة بطوكيو، بدءاً من الرابع من مايو/أيار 2017، وهو تاريخٌ يحتفل به معجبو ستار ووزر، في إشارةٍ إلى تعديل ساخر بإحدى عبارات الفيلم الشهيرة: "May the Fourth be with you-ليكن الرابع من مايو معك"، بدلاً من "May the force be with you-لتكن القوة معك".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، ستُباع بالمتجر مجموعةٌ متنوعة من عملات ستار ووزر الذهبية التذكارية احتفالاً بالفيلم، مقابل أسعارٍ أقل تكلفةً تتراوح بين 980 يورو (140 ألف ين أو ما يعادل 1069 دولاراً) و8.400 يورو (1.2 مليون ين أو ما يعادل 9167 دولاراً).

وازدادت شُهرة Ginza Tanaka، وهو متجر مجوهرات شهير يحتفل هذا العام بذكرى تأسيسه الـ125، لارتباط اسمه بالابتكارات الذهبية.

وتتضمَّن منتجاتهم الفاخرة شجرة عيد ميلاد من الذهب الخالص بقيمة 1.4 مليون يورو (1.53 مليون دولار) عُرِضت للبيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بهدف إعلاء الروح المعنوية إثر "الكآبة" التي تسبب بها البريكست (خروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي).

ومن بين اختراعات Ginza Tanaka غير التقليدية أيضاً، توجد نسخة مطابقة بالحجم الأصلي للقدم اليسرى للاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقيمة نحو 3.5 مليون يورو (3.82 مليون دولار).