محمد عساف يخوض تحدي "الماء والملح" تضامناً مع إضراب الأسرى الفلسطينيين

عبّر المطرب الفلسطيني محمد عساف عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، والذين يخوضون إضراباً دخل يومه العاشر، بتناوله كوباً من الماء والملح وهو الغذاء الوحيد الذي يعتمد عليه الأسرى للبقاء على قيد الحياة.

ووجه الشاب العشريني في مقطع مصور على يوتيوب، تحية للأسرى الذين يخوضون إضراب "الحرية والكرامة"، قائلاً إنه ابن لهذا الوطن وابن لهذه المعاناة، داعياً قبل أن يتناول كوباً من ماء مزجه مع ملعقة ملح "كل إنسان شريف وحر في أي مكان لتجريب هذا التحدي"، ثم وجّه تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبه.









يذكر أن الإضراب يخوضه أكثر من 1500 من الأسرى الفلسطينيين والذين يقدرون بنحو 6500 أسير، موزعين على 25 سجناً، احتجاجاً على انتهاكات إدارة السجون لحقوقهم، واستمرار الاعتداء عليهم بالضرب وعزلهم الانفرادي ومنع زيارة ذويهم وغيرها من الانتهاكات.