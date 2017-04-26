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بالزغاريد والحلوى.. أحلام تحتفل باعتناق مدبرة منزلها للإسلام

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بالزغاريد والأهازيج والحلوى ونطق الشهادة، احتفلت المطربة الإماراتية أحلام بمرور 3 سنوات على اعتناق مدبرة منزلها الفلبينية جوديت أورتيغا الإسلام، لتحمل اسم جنان بعد ذلك.



وكانت أحلام قد نشرت على تويتر قبل أيامٍ، وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الابتدائية في قطر تفيد باعتناق السيدة الإسلام.



وعلقت أحلام في عبر منشورها على انستغرام، أن مدبرة المنزل اعتقنت الإسلام قبل 3 سنوات، لكن لم تتسلم الشهادة الرسمية إلا بعد الخضوع لعدة امتحانات.

وشاركت أحلام معجبيها على تطبيق "سناب شات" مجموعة من مقاطع الفيديو للاحتفالية المميزة التي أقامتها لها بهذه المناسبة، حيث حضّرت لها مفاجأة وزيَّنت الطاولة بالورود والحلوى وقالب حلوى كبير مزيّن بزينة عروس، وكُتب عليه "مبروك أختنا جنان"، وطلبت منها أن تنطق بالشهادة.

 

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