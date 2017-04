بالزغاريد والحلوى.. أحلام تحتفل باعتناق مدبرة منزلها للإسلام

#احلام تحتفل بدخول خادمتها الاسلام . . 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 ‎‏🥗 🍴 Sour And Sweet 🍴 🥗 ‎ورق عنب ، كبة ، تبولة ، تشيز كيك ، منسف اردني ، كشري ، مسخن دجاج ، برياني دجاج .... . ‎‏🇸🇦🚙 توصيل الى #الدمام ، #الخبر ، #الظهران 🚙🇸🇦 . ‎للطلب او الاستفسار 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ‎‏@sour_and_sweet.88 ‎‏@sour_and_sweet.88 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum) on Apr 25, 2017 at 11:47am PDT