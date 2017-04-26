ولي العهد أخرجها من الصورة فردَّت بتعليق طريف.. الملكة رانيا تتخلى عن "الرسمية" على إنستغرام

نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورة عفوية تجمعها بأبنائها الأمراء على حسابها الشخصي بإنستغرام.

إذ التقط صورةَ السيلفي ابنها الكبير الحسين، وكان في واجهتها، بينما ظهر من الأطراف والدته الملكة الأردنية، وشقيقاه هاشم وسلمى، بينما حازت الصورة أكثر من 70 ألف إعجاب.

فيما كتبت على الصورة التي نشرتها، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان، على إنستغرام: "الصورة مش واسعة"، وتبعتها بهاشتاغ سيلفي، عائلة، وحب.

هذا، وتعتبر الملكة الأردنية مستخدماً نشطاً لحساباتها على الشبكات الاجتماعية، ودائماً ما تنشر صورها في المناسبات المختلفة، ولكنها تبدو بصورة أكثر رسمية.