المخابرات الفرنسية: طائرات الأسد قصفت خان شيخون 6 مرات يوم الهجوم بالكيماوي.. وداعش لا مكان له في المدينة

عرض وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2017، تقريراً للمخابرات الفرنسية يتهم نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي في خان شيخون (شمال غربي سوريا) الذي أوقع 87 قتيلاً في الرابع من أبريل/نيسان الحالي.

وقال آيرولت إثر اجتماع لمجلس الدفاع، عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات الفرنسية: "لا شك في استخدام غاز السارين. ولا شكوك إطلاقاً في مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم".

وأضاف: "المخابرات الفرنسية على دراية بأن طائرة (سوخوي 22) تابعة للنظام السوري قصفت خان شيخون 6 مرات يوم الهجوم".

