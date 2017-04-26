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فاجأه الموت وهو يتلو القرآن على الهواء فأبى أن يتوقف!.. شاهد وفاة أشهر مقرئ بإندونيسيا

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باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، خلال حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.

ويظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.

وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.

 

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