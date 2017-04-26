هل تحلم بنشر فيديوهاتك على يوتيوب؟.. إليك خطوات تأسيس ستوديو تصوير في المنزل

كسر اليوتيوب احتكار القنوات الكبيرة وأصبح بإمكان أي شخص التعبير عن آرائه، قد يكون الحاجز وراء التعبير عن الرأي هو ستوديو التصوير.

تستطيع الآن إنشاء ستوديو مصغَّر في منزلك وهذه هي أهم الأدوات التي تحتاجها، وطريقة شرائها.

الكاميرا: تعد من الأدوات المهمة في إنتاج الفيديو وهناك العديد من الخيارات لشراء الكاميرا مثلاً: Canon EOS 70D تعد من الكاميرات الجيدة جداً من ناحية الإمكانيات بالإضافة إلى أنها تعمل باللمس، مما يتيح لك سهولة في تغيير الإعدادات، ويبلغ ثمنها حوالي 1000 دولار.









هاتف iPhone يعد من الخيارات الجيدة في عملية إنتاج الفيديو.

ذاكرة الكاميرا: في بعض الأحيان قد تكون الذاكرة هي ما يعيق عملية التصوير لذلك يجب الانتباه إلى أن تكون على سرعة عالية في نقل المعلومات.

العدسات: إذا كنت محتاراً في اختيار العدسات هذه أهم ثلاث عدسات تساعدك في عملية إنتاج الفيديو.

عدسة Canon EF-S 10-18mm وهي الأفضل في التصوير وثمنها أغلى من باقي العدسات، حوالي 269 دولاراً.

1- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM Lens تمتاز هذه العدسة بأنها تمنحك تركيزاً على جسم الشخص وأنها تتبع جسدك أثناء التحرك، بالإضافة إلى أنها تناسب التصوير في الطبيعة حيث يظهر المنظر الذي في الخلف ولكن بتركيز أقل، ويبلغ ثمنها 149 دولاراً.

2- Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens قد تكون مواصفات هذه العدسة شبيهة بامتيازات Canon EF-S 24mm ولكن ما يميزها أنها تعمل على جميع أنواع الكاميرات بما في ذلك الأنواع القديمة منها، ويبلغ ثمنها 125 دولاراً.

3- Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM Lens هذه العدسة قد تكون غالية نوعاً ما قد يتجاوز سعرها 269 دولاراً، ولكنها تمتاز بتقنية عالية في تتبع الوجه أثناء التصوير، بالإضافة إلى أنها تعطي مظهراً رائعاً خلال تصوير الفيديو.

الصوت: مايكروفون RODE VideoMic أداة مميزة تستخدم في الأستديوهات الصغيرة، المشاريع المدرسية، مقاطع اليوتيوب بالإضافة إلى المقابلات، حتى لو كنت بعيداً عن الكاميرا هذا المايك يعمل على إخراج الصوت بدرجة نقاء عالية.









هناك نوعية أخرى من المايكروفونات تستطيع أن تركبها مباشرة على الكاميرا، 189 دولاراً.

الحامل الثلاثي أو Tripod ، وله أنواع متعددة وأسعار مختلفة تبدأ من 20 دولاراً.

الإضاءة: هناك العديد من المعدات الخاصة بعملية إنارة الستوديو Studio PRO ما يميز هذه الأداة أنها تمنحك ضوءاً شبيهاً بضوء الشمس القادم من النافذة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على لونين الأول مقارب لضوء الشمس والآخر شبيه بلون المصباح الاعتيادي وبإمكانك المزج بينهما.

ويبلغ ثمنها 479 دولاراً.

حلقة الضوء Halo Ring Light، بـ329 دولاراً، وهي إحدى المعدات المفيدة في عملية تصوير الفيديو لهذه الأداة ميزات عديدة إذ تستطيع من خلالها أن تصور حتى لو كان هناك ضوء قوي في الخارج، وبما أنها مصنوعة من مصابيح الـ "LED" بالتالي لا تبعث حرارة عالية مثل مصابيح الهالوجين، والتي قد تعيق التصوير بسبب ظهور العرق خلال المشهد التصويري.









أما إذا كنت تتنقل كثيراً أثناء التصوير فهذه الأداة تستعمل لإنارة ضوء الشعر والكتفين في حال كنت بعيداً عن الإنارة الأساسية وهي تعمل على إضفاء احترافية على التصوير ويمكنك تعليقها بالسقف وجعل الإنارة الأساسية خلفية لمشهد التصوير، ويبلغ ثمنها 23 دولاراً.

تصميم الستوديو يعتمد على طبيعة العمل المراد إنجازه، فقد تكون بحاجة إلى ورق جدران، أو بعض التصاميم الحديثة في الأثاث وهذا الموقع قد يساعدك على الاختيار.