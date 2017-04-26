فخور بنفسه ويسخر من صديقتِك المقربة..9 علامات عليكِ ترقُّبها لمعرفة إن كنتِ تحبين شخصاً نرجسياً

إذا كنت تظنين أنكِ عثرتِ على فتى أحلامك لأنه ذكي، وفتَّان، وجذاب، ودائماً ما يُمطرك بالإطراءات، فربما ينبغي أن تعيدي النظر مرة أخرى أو على الأقل أن تكوني حذرة، لأن بعض الأشخاص النرجسيين يتمتعون بهذه الصفات في بداية العلاقة.

حتى لو كانت العلاقة تتسم بقدرٍ كبير من الحماسة، وكل شيءٍ يبدو مثالياً، إلا أنَّه أحياناً ما يُبالغ حين يتحدَّث مثلاً عن سيرته الذاتية، وتتمنين لو لم يكن يُقلل من شأن صديقتك المقربة إلى هذا الحد مثلاً، أمّا عن الفخر الشديد بالنفس فهو مؤشر كذلك عليك أن تتنبهي له.

لو كنتِ تتعرضين لكل ما سبق، فأنتِ على الأغلب تحبين شخصاً نرجسياً حسب بعض الصفات التي عدّدها موقع Today الأميركية في تقرير استند فيه إلى دراسات أجرتها مؤسسة Mayo Clinic الطبية الأميركية، جاء فيها أنه "غالباً ما يسيطر الأناس الذين يعانون اضطراب الشخصية النرجسية (NPD) جميع المحادثات، كما يقللون من شأن غيرهم، ويشعرون بأنَّهم يستحقون معاملةً مميزة، ويُصرُّون دائماً على الحصول على أفضل شيء".

وذكرت الدرسات ذاتها أنَّ اضطراب الشخصية النرجسية، الذي يُعانيه الذكور أكثر من الإناث، يختلف من شخصٍ لآخر؛ إذ قد نجد أعراضه جليةً عند بعض الأشخاص، وطفيفةً عند غيرهم.

إليكِ 9 علامات تميز اضطراب الشخصية النرجسية

لا يمكننا بالطبع أن نشخص كل سلوكٍ سيئ على أنَّه نتيجة لاضطراب الشخصية النرجسية، لكن لو كنتِ في بداية علاقتك بأحدهم ولاحظتِ عليه بعضاً من هذه الأعراض، فحاولي أن تفكري ملياً قبل المضي قدماً فيها.

واختار عالم النفس الأميركي بين مايكليز، العلامات التالية لتضعيها في عين الاعتبار حين تختارين شريك حياتك، لتحمي نفسك من الاستغلال وإساءة المعاملة.

1- يبالغ في عرض إنجازاته أملاً في تلقي المزيد من الثناء.

2- ستجدينه مشغولاً طوال الوقت برغبته في الوصول إلى أقصى درجات الحب والنجاح والتألق.

3- يعتقد أنه مميز، وينبغي أن يختلط فقط بمن هم مميزون مثله.

4- يحتاج إلى أن يشعر بأنَّ الآخرين معجبون به.

5- يشعر بالاستحقاق، ويرى أنَّه يجب تلبية احتياجاته دائماً.

6- يستغل غيره.

7- يفتقر إلى الشعور بالتعاطف تجاه الآخرين.

8- يُصاب بالغيرة ممن حوله، ويعتقد أنَّهم يغارون منه أيضاً.

9- يتسم بالتعجرف، ويتصرف بعنجهية، ويقلل من شأن غيره.

كيف تظهر هذه العلامات في العلاقة العاطفية:









1- سيُظهر كثيراً من الاهتمام في البداية، ثم ستصبح تصرفاته متغيرة، فأحياناً ما سيكون مهتماً وأحياناً لن يكون

يُمكن للنرجسيين أن يكونوا مجاملين أو توّاقين في بداية العلاقة، لكن بمرور الوقت، حين يشعر بأنَّه "تملّك" منكِ، ستنقلب الموازين، وسيضع احتياجاته أولاً ولن يُلبي أياً من احتياجاتك، سواءٌ كانت العاطفية أو غيرها.

وقد يحاول إحباطك حتى في سبيل أن يشعر هو بالتحسن، كما ستجدين نفسك في حالةٍ مضطربة دائماً، فهو يحبك في آن، ويقلل من شأنك في آنٍ آخر.

2- سيحاول التحكُّم في علاقتكما سريعاً

غالباً ما يحاول الشخص النرجسي أن يُسيطر على شريك حياته.

3- سيفشل في التجاوب مع احتياجاتك العاطفية

يفتقر النرجسي إلى حس التعاطف تجاه الآخرين، بمن فيهم أنتِ.

ولو عبّرتِ عن احتياجاتك العاطفية لشخصٍ نرجسي، قد لا يتجاوب معك. الأهم هو أن تسألي نفسك: "ما الذي يفعله حقاً ليلبي احتياجاتي؟"، لو كان يفشل دائماً في تلبية احتياجاتك، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب للخروج من هذه العلاقة.

4- سيحاول اللعب بمشاعرك

يحب النرجسيون السيطرة على شركائهم عن طريق الإيهام، وهي طريقة يستخدمها الشخص ليجعل ضحيته يُشكك في كل شيءٍ حوله في سبيل التحكُّم فيه؛ وهذا يجعل النرجسي مسيطراً على الموقف، ويجعلك تشككين في تجاربك طوال الوقت.

ويُشير مايكليز إلى انَّ الشخص النرجسي "ربما يُغيّر من سلوكه فترة وجيزة ويُصبح الشريك المثالي وقتاً قصيراً، لكنَّه سرعان ما يعود لعاداته السابقة حين يتأكَّد أنكِ لن تتركيه".

وقد يعجز النرجسي عن التعاطف مع غيره، إلا أنَّ هذا لا يعني أنه يفتقر إلى المشاعر كليةً؛ فلو أحس بأنه يتعرض للظلم بطريقةٍ ما، أو أنَّ أحدهم لا يصدقه، فسيلجأ إلى طرقٍ عدة ليتجنب المرور بتجربة الفقد.

استشيري خبيراً

إذاً، ما الذي قد تفعلينه لو اكتشفتِ أنك تحبين نرجسياً؟ يقول مايكليز: "لو اكتشفتِ أنَّكِ وقعت في حب شخصاً نرجسياً، فاستشيري أخصائياً نفسياً ليُساعدك في التعامل مع حالتكِ".