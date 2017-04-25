شاهد.. السيسي: قسماً بالله العظيم لو المصريين مش عاوزني مش هقعد ثانية في الحكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017 أنه لن يستمر في الحكم "ثانية واحدة" إذا كانت تلك رغبة الشعب المصري.

وقال الرئيس المصري خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب المنعقد اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان بمحافظة الإسماعيلية "شمال شرق القاهرة" تعقيباً على سؤال أحد الحضور: "قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني مش هقعد ثانية.. وفي الحالة دي ربنا يولي مصر الأصلح والأفضل".

وقال "أنا لا أسمح لنفسي أن أستمر في مكاني رغماً عنكم وهذا ليس كلام سياسة، إذا كنت أقسمت أن أحترم الدستور والقانون وأنا أحاول أعمل ده لا أزيف انتخابات حتى أستمر في الحكم".

إلا أن السيسي عاد وقال للحضور "القرار قراركم انزلوا وقولوا اللي إنتوا عايزينه".

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك حضور كبير في الانتخابات يتحدث عنه العالم ثم قال "يارب ولي مصر الأصلح، الناس اللي بتفكر يا تفضل في مكانها يا تهد بلدها فلا، فلن تجدوني ثانية واحد متشبث أنا متشبث بيكوا".

ولم يفت الرئيس المصري استدعاء مشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب عام 2013 وقال "من جعلني أتصدى في 3 يوليو هو إنتوا"

وعادة ما يردد الرئيس المصري أنه لم يأت للحكم برغبة منه وأنه جاء استجابةً لطلب الشعب له التدخل لإنقاذ مصر على حد تعبيره من حكم الإخوان المسلمين.















