العراق والسعودية في مقدمة الدول العربية تملكاً للعقارات في تركيا.. تعرَّف على باقي الدول

تصدر مواطنو البلدان العربية، قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في تركيا.

وبحسب معلومات أحصاها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإنّ العراقيين احتلوا المرتبة الأولى بشرائهم 884 منزلاً، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بـ 435 منزلاً، والكويتيون ثالثاً بـ 368 منزلاً.

واشترى الأفغان خلال الفترة المذكورة 300 منزل واحتلوا المرتبة الرابعة، ليأتي بعدهم الروس في المرتبة الخامسة بشرائهم 252 منزلاً في تركيا.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب في عموم المدن التركية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 4 آلاف و270 منزلاً.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب، حيث وصل عدد المنازل المباعة ألفاً و478 منزلاً، ما يعادل أكثر من ثلث المنازل المباعة للأجانب في عموم البلاد.

وجاءت ولاية أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط في المرتبة الثانية، بـ 856 منزلاً، ومدينة بورصا غربي البلاد ثالثاً بـ 380.

واحتلت مدينة يالوفا القريبة من إسطنبول المرتبة الرابعة ببيع 212 منزلاً، فيما جاءت العاصمة أنقرة خامساً بـ 204 منازل، وسقاريا سادساً بـ 191.

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء تراجع بيع العقارات للأجانب خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.