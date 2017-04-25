أردوغان رئيساً لحزب العدالة والتنمية بعد إعلان نتائج الاستفتاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يستطيع العودة لعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم وسيفعل ذلك بمجرد أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية لاستفتاء يمنحه صلاحيات واسعة.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع رويترز أن مؤتمراً للحزب سيقرر ما إذا كان سيستأنف قيادته مشيراً إلى أن مسؤولي الحزب سيحددون موعد المؤتمر.

وقال إن إجراء انتخابات مبكرة بعد فوزه في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي بفارق طفيف غير مطروح على أجندة تركيا مضيفاً أن المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست لهما سلطة مراجعة نتيجة الاستفتاء.

وذكر أردوغان أنه لم يبحث تعديلاً وزارياً محتملاً مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وقال إن التطورات تظهر أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتجاوز 22.5 مليار دولار في 2017 وهي قيمة مماثلة لما شهدته تركيا حين كان رئيساً للوزراء.