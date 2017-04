ترامب وإيفانكا يجريان مكالمة فيديو مع رائدة فضاء حطمت رقماً قياسياً أميركياً

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنته رائدة الفضاء بيغي ويتسن بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في عدد الأيام التراكمية التي يقضيها رائد فضاء أميركي في الفضاء، متجاوزةً بذلك الرقم الأميركي السابق والمسجل باسم جيف وليامز.

وأمضت ويتسن (56 عاماً) في الفضاء 534 يوماً متفوقاً على رقم وليامز بيومٍ واحد، بينما يحمل الروسي جينادي بادلكا الرقم القياسي العالمي بواقع 878 يوماً أمضاها في الفضاء الخارجي.

.@AstroPeggy broke the record for cumulative time in space by a U.S. astronaut at 1:27am ET on April 24. https://t.co/eW43anaVpS pic.twitter.com/MkrWmRLWbT

— Intl. Space Station (@Space_Station) April 24, 2017