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ترامب وإيفانكا يجريان مكالمة فيديو مع رائدة فضاء حطمت رقماً قياسياً أميركياً

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IVANKA DONALD TRUMP NASA
Kevin Lamarque / Reuters

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنته رائدة الفضاء بيغي ويتسن بعد تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في عدد الأيام التراكمية التي يقضيها رائد فضاء أميركي في الفضاء، متجاوزةً بذلك الرقم الأميركي السابق والمسجل باسم جيف وليامز.

وأمضت ويتسن (56 عاماً) في الفضاء 534 يوماً متفوقاً على رقم وليامز بيومٍ واحد، بينما يحمل الروسي جينادي بادلكا الرقم القياسي العالمي بواقع 878 يوماً أمضاها في الفضاء الخارجي.







أظهر الفيديو الذي نشر الاثنين 24 أبريل/نيسان 2017 الرئيس برفقة ابنته ايفانكا ورائدة الفضاء كيت روبنز وهما مستمتعتان بالمحادثة، حتى أن الرئيس الأميركي بادل مواطنته بعض الدعابات. 

ولا يعد هذا الإنجاز الأول لويتسن، إذ تحمل الرقم القياسي كأكثر إمرأة سارت في الفضاء، وأول امرأة تقود محطة فضائية على ارتفاع 400 كيلومتر.

 

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