سعودي يفوز بجائزة البوكر العربية.. "موت صغير" روايةٌ تناولت حياة ابن عربي الأندلسي

فازت رواية (موت صغير) للسعودي محمد حسن علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها العاشرة.

ورواية (موت صغير) هي سيرة روائية متخيلة لحياة الفيلسوف محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.

وجاء الإعلان عن الجائزة مساء اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017 في أبوظبي عشية افتتاح الدورة 27 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

والبوكر العربية جائزة أدبية عالمية تختص بالأدب العربي، أنشئت في عام 2007 في أبو ظبي.

تم تنظيمها بتمويل من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبدعم من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية وتمنح الجائزة في مجال الرواية حصراً ويتم ترشيح قائمة طويلة تستخلص منها قائمة نهائية (قصيرة) من ست روايات لتتنافس فيما بينها على الجائزة.

تمنح الرواية الفائزة خمسون ألف دولار أميركي بالإضافة إلى عشرة آلاف دولار لكل رواية من الروايات الست ضمن القائمة القصيرة.