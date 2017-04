5 من أبطال Game of Thrones الأعلى أجراً في تاريخ التلفزيون!

سيصبح أبطال المسلسل الملحمي الشهير Game of Thrones الخمسة الرئيسيون، الممثلين الأعلى أجراً في تاريخ التلفزيون، إذ من المنتظر أن يتلقى الممثل الواحد منهم أكثر من 2,5 مليون دولار أميركي عن الحلقة الواحدة.

وبهذا، يتجاوز أبطال المسلسل المبالغ العالية التي تلقاها كلٌّ من أبطال المسلسلين الكوميديين الشهيرين Friends وThe Big Bang Theory.

صحيفة Express البريطانية، وصفت العقود التي وقعها الأبطال الـ 5 الرئيسيون؛ البريطانيون ايميليا كلارك وكيت هارينغتون ولينا هيدي، والأميركي بيتر دينكليغ، والدانماركي نيكولاي كوستر والدو، بـ "العقود الذهبية" عن استمرارهم في القيام بأدوارهم عن الموسمين الـ7 المنتظر والثامن المتوقع أن يكون الأخير.



من جانبها، قالت صحيفة The Independent البريطانية إن الزيادة المالية في الأجور جاءت نتيجة بنود معقدة احتوتها العقود ربطت طردياً بين نجاح العمل وأجور أبطاله المذكورين، وهو ما حدث تماماً بعد أن تجاوزت نسبة أرباح المسلسل الملحمي كل الحدود المتوقعة لعرضه في أكثر من 170 بلداً في العالم.

وقالت The Independent كذلك إن كل نواحي الإنتاج التي تتعلق بالموسم الجديد ضخمة أيضاً ولم تقتصر الضخامة على الأجور، إذ أنفقت شركة HBO المنتجة للعمل 10 ملايين دولار على كل حلقة، أي بمعدل أكبر بـ 6 ملايين دولار عن الموسم الذي سبقه حسب Forbes.

وعلّق الناقد الفني كريستون هوتون في مقاله في الصحيفة ذاتها على ذلك قائلاً، "من المثير أن نعلم أن مثل هذه الزيادة في الميزانية ستترجم عملياً وتساعد القائمين على العمل في إنتاج مشهد معركة لم نشهد له مثيلاً من قبل" ملمحاً إلى معركة منتظرة تفوق Battle of the Bastards التي فاقت بإثارتها كل التوقعات.

