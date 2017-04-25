7 اختلافات أساسية بين كوكاكولا وبيبسي تثبت أنهما غير متشابهين

هل تذوقت مشروبي الكوكاكولا والبيبسي وأحسست ألا فرق بينهما؟

ربما لن يلاحظ الاختلاف بينهما إلا عشاق هذين المشروبين الغازيين، وبخلاف أن وجود كوكاكولا سبق البيبسي، إذأنتجت العام 1886، فيما كان أول إنتاج للبيبسي العام 1893، فإن هناك فروقاً أخرى بينهما، ندعوك للتعرف عليها في هذا التقرير.









بيبسي أكثر حلاوة من كوكاكولا، ففي الواقع تحتوي الكوكا على كمية من السكر أقل من تلك الموجودة في مشروب البيبسي، بالتالي فإن كمية السعرات داخل البيبسي أكثر.

2. بيبسي تحتوي صودا أكثر، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة عند صب البيبسي في كوب زجاجي وصب الكوكا، إذ تظل الرغوة الناتجة فترة أطول في حال الكوكاكولا.









3. تحتوي البيبسي على كافيين أكثر من الكوكا، بالتالي إذا احتجت لبعض النشاط أو كنت تريد طرد الإحساس بالنوم فعليك بزجاجة بيبسي.

4. للبيبسي مذاق الحمضيات وبخاصة الليمون، فيما تعتمد الكوكاكولا على نكهة الفانيلا في مكوناتها.

5. نتيجة لذلك فإن مذاق البيبسي حاد أكثر من الكوكا التي تنساب بشكل أسهل في الفم.









6. كمية الملح داخل الكوكا أكثر مما في بيبسي، ففي حين تحتوي زجاجة الكوكا الـ240 مل على 33 ملغراماً من الملح، تحتوي زجاجة البيبسي ذات الحجم على 22ملغراماً فقط.