نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية الألماني.. برلين: سيكون مؤسفاً للغاية، تل أبيب: هذه حجَّتنا

أعلن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء ألغى الثلاثاء لقاء كان مقرراً مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، بعد أن رفض الأخير دعوة بنيامين نتنياهو لعدم الاجتماع بمنظمتين حقوقيتين تنتقدان الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "تم إلغاء الاجتماع بعد أن قرر غابريال المضي قدماً للقاء منظمتي +كسر الصمت+ و+بتسيلم+".

وترصد "كسر الصمت" انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تنشط "بتسيلم" في توثيق الاعتداءات والدفاع عن حقوق الإنسان وقد عارضت بشدة بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وكان الوزير الألماني أكد في مؤتمر صحافي عقده في رام الله في الضفة الغربية المحتلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رداً على سؤال حول اللقاءات، أنه يأمل بلقاء الجانبين.

وأضاف الوزير أنه لا يعلم إن كان سيعقد الاجتماع مع نتنياهو، قائلاً "لا أعرف إن كان صحيحاً أن الاجتماع لن يعقد. رأيت ذلك فقط في وسائل الإعلام ولا أعرف الدوافع".

وقال غابريال لمحطة التلفزيون العامة الألمانية إن قراراً بإلغاء اللقاء "سيكون مؤسفاً للغاية" مضيفاً "من الطبيعي خلال زياراتنا للخارج أن نلتقي مع ممثلين للمجتمع المدني".

وأوضح "لا يمكن تصور أننا سنلغي لقاء مع نتنياهو خلال زيارة له إلى ألمانيا في حال التقى مع جهات تنتقد الحكومة الألمانية".