فيديو: مبتعث سعودي يساعد فتاةً دون ذراع على تحقيق حلمها بعزف الكمان

تفاعل عدد من رواد الشبكات الاجتماعية السعوديين مع فيديو نشره حساب "شبكة أول سعوديـ/ـة" على تويتر، وذلك بسبب مساعدة مبتعث سعودي لفتاة أميركية ولدت بلا ذراع في العزف على الكمان.

إذ تظهر في الفيديو فتاة في سن العاشرة وهي تحاول العزف على آلة الكمان الموسيقية، بعد ارتدائها ذراعاً صناعية صممها مبتعث سعودي خصيصاً لأجلها، وقد عبرت الفتاة عن امتنانها وسعادتها بالذراع.

وقد حصل الفيديو على أكثر من 600 إعادة تغريد، و300 إعجاب، وعدد من التعليقات المشجعة للمبتكر السعودي، على حساب الشبكة الذي يتابعه 137 ألف متابع. وتهتم الشبكة بنشر قصص النجاح للشباب السعودي.