زيدان يُعلِّق على خسارة فريقه أما برشلونة ويوجِّه رسالةً للاعبيه

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه "سيناضل بقوة من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)".

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، أضاف زيدان أن "الهزيمة من برشلونة هي أمور تحصل في كرة القدم، لكنها كانت 3 نقاط، وغداً لدينا فرصة الفوز بثلاث نقاط، ولا نفكر بما مضى، نفكر بالغد فحسب".

وتابع، "يبدو الآن وكأن برشلونة سيفوز بالدوري وبأننا نحن بلا أهمية، لكني أعرف تماماً أن الأمور ليست على هذا النحو، وأقول للاعبين بأنه لا يجب أن نغيّر أي شيء، يجب علينا مواصلة العمل بمنهجنا، والنضال والعمل بقوة والمضي قدماً، ولن أغيّر أي شيء".

وقال زيدان "أجد نفسي ملزماً بتقديم أقصى ما لدينا في كل مباراة، وهذا هو واجبنا، ولا يمكن التكهن في كرة القدم، فالواقع هو واقع يومي ترسمه كل مباراة ونحن لا نعتمد على أحد، ومصيرنا بين أيدينا، سنبذل قصارى جهدنا للفوز غداً".

وأوضح المدرب الفرنسي أن "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو وضوح الأفكار والقيام بواجبنا على أكمل وجه، لدينا الآن مباراة صعبة ضد منافس صعب وهو ديبورتيفو لاكورونيا وفي ملعب صعب أيضاً، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في الفترة المتبقية من الموسم".

وتابع "علينا تحمل الانتقادات، وعندما نلعب جيداً نكون سعداء لأنهم يشيدون بريال مدريد، وعندما نخسر علينا كذلك تقبل الانتقادات".

وعن الإصابة التي تعرض لها الويلزي غاريث بيل، قال زيدان "لقد تأذى، كان جيداً 100% كما أخبرني في الحصة التدريبية قبيل المباراة، وقد تدرب بشكل طبيعي ثم أصيب، بكل الأحوال لا يمكننا تجنب ذلك، والإصابة ليست خطيرة جداً".

ويحل ريال مدريد غداً الأربعاء ضيفاً على ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.