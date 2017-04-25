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إصدار: ar

من يجرؤ على خيانتها؟! سلمى حايك تكشف تفاصيل حادثة عايشتها مع زوجها

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SALMA HAYEK AND HER HUSBAND
LOS ANGELES, CA - OCTOBER 29: Actress Salma Hayek and husband Francois-Henri Pinault attend the 2016 LACMA Art + Film gala at LACMA on October 29, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic) | Marc Piasecki via Getty Images

اعترفت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك أنها وقعت أسيرة شكوك طاردتها وجعلتها تعتقد أن زوجها الفرنسي رجل الأعمال فرانسوا بينو، ربما يكون قد خانها ودخل في علاقة مع امرأة أخرى.

جاءت التصريحات المثيرة للممثلة البالغة من العمر 50 عاماً، في ظهور لها في برنامج مع الكوميدي الأميركي جيمي فيلن قالت فيه أن جذور قصة الشك هذه تعود إلى عام مضى عندما أخبرها زوجها أنه ينوي الاستعانة بمدرب للنطق الصحيح للغة الإنكليزية، رغبة منه في التخلص من لكنته الفرنسية الثقيلة، ومتهكماً على لهجة زوجته الإسبانية الثقيلة قائلاً بسخرية حسب روايتها "سأتخلص من لكنتي قبلك رغم أنك تعيشين في الولايات المتحدة منذ 67 عاماً".

وقالت حايك أنها نسيت الموضوع تماماً لأن زوجها لم يعد للحديث عنه، ولم تقابل هي أي مدرب للنطق أو سواه معه.

إلا أنها رأت بالصدفة رسالة مكتوبة مرسلة على هاتف زوجها تقول "مرحباً أنا إلينا، إذا كنت ترغب في تحسين مستوى لغتك الإنكليزية عليك بالتدريب الآن.. هل تريد أن تخضع للتدريب الآن".

وعقّبت حايك وهي تروي القصة قائلة مخاطبة فيلن "كما تعلم أنا مكسيكية ومثل هذه الأمور لا تمر بسهولة من تحت أنفي، وقلت في نفسي لا بد أنه لا يتصل بها وهي تشعر باليأس فهل أصمت أم أقول له شيئاً.. أنا أثق به فلن أقول شيئاً".





ثم أكملت قائلة إنها سألته بعد مرور 4 ساعات وبينما كانا يتناولان طعام العشاء "من تكون إلينا بحق الجحيم"؟ وسط ذهول زوجها الذي أنكر معرفته لأي امراة تحمل هذا الاسم فعقبت حايك "قل لها أنها إذا أرادت تحسين لغتها الإنكليزية فباستطاعتي فعل ذلك.. لقد رأيت الرسالة".

عندها ختمت حايك مقلدة زوجها.. تقصدين إيسلا؟ إنها تطبيق لغوي! وسط ضحك جمهور الحلقة ومقدمها مؤكدة أنه تطبيق فاشل لأن لكنة زوجها لا تزال ثقيلة ولم تتحسن!

الجدير بالذكر أن الممثلة متزوجة من الملياردير بينو منذ عام 2009 ولديها منه ابنة واحدة.

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سلمى حايك عبر سنوات عملها في هوليوود
لـ
  • 1995

    'Desperado'

  • 1997

  • 1999

  • 1999

    في مهرجان كان

  • 1999

  • 1999

    في كازابلانكا

  • 1999

  • 1999

  • 1999

  • 2001

  • 2001

  • 2002

  • 2002

  • 2002

  • 2002

  • 2002

  • 2003

  • 2003

  • 2003

  • 2005

  • 2005

    في مهرجان كان

  • 2006

  • 2006

  • 2007

  • 2008

    مع ابنتها فالنتينا

  • 2008

    مع زوها فراسوا هنري بينو في دبي

  • 2009

    في أسبوع الموضة في باريس

  • 2009

    يوم زفافها

  • 2010

    في مهرجان كان

  • 2010

    مع آدم ساندلر

  • 2010

    في مهرجان كان

  • 2011

  • 2011

  • 2011

  • 2011

  • 2012

  • 2013

    في مدينة ميلان الإيطالية

  • 2014

    في مهرجان كان

  • 2015

  • 2016

    في مدينة لوس أنجلس

  • 2016

    في مدينة لندن

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