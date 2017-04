أول كلمة تركية تقولها الباني تثير الضحك.. هل أفلحت بدروس اللغة التي تحدَّث عنها يلدرم؟

Yarın !! Görüşürüz 😀 Ankara Panora AVM D&R'a saat 16:00'da "Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri" kitabının imzası için geleceğiz,bekleriz ☺️ننتظركم غدا على الساعة الرابعة مساءا في مدينة أنقرة في " panora Avn " لتوقيع كتاب الدكتور سعيد ، أراكم قريبا🌷

A post shared by Iman Elbani Yildirim (@iman_elbani) on Apr 24, 2017 at 8:48am PDT