أول كلمة تركية تقولها الباني تثير الضحك.. هل أفلحت بدروس اللغة التي تحدَّث عنها يلدرم؟

قام الممثل التركي مراد يلدرم، بمشاركة فيديو عبر حساب زوجته ملكة الجمال المغربية إيمان الباني على إنستغرام، دعا فيها معجبيه لمشاركته توقيع كتاب في العاصمة التركية أنقرة.

إذ قال يلدرم بالتركية في تدوينته المصورة: "ننتظركم غداً على الساعة الرابعة مساءً في مدينة أنقرة في panora Avn، لتوقيع كتاب الدكتور سعيد، أراكم قريباً".

فيما حاولت الباني نطق كلمة بالتركية، وهي "Geliyoruz"، والتي تعني "سنحضر"، ويبدو أن تجربتها بتعلم التركية ليست في مرحلة متقدمة بعد، ما أثار ضحكها وضحك زوجها بشدة إبان نطق الكلمة.

وكان يلدرم قد أكد في وقتٍ سابق لصحيفة Haber Turk التركية، أنه يتحدث مع زوجته باللغة التركية، إلا أنها تجيبه باللغة العربية، ولفت إلى أنها بدأت بتلقي دروس في اللغة التركية، حتى تتمكن من التواصل بشكل أسهل مع زوجها وأسرته.

وتقيم الباني التي حصلت على لقب ملكة الجمال في العام 2005، مع زوجها الممثل التركي المشهور في العالم العربي باسم "أمير"، في إسطنبول منذ زواجهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016.