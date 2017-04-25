بعد انتقاد إليسا لها أمام الجمهور.. رزان مغربي: لو كنتُ سمعتُ كلامها هكذا سيكون ردي

"بصراحة لم أسمع جيداً ما قالته"، هكذا ردَّت رزان مغربي على انتقاد إليسا لها خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية، حين قالت: "لا تأخذي الموضوع بشكل شخصي يا رزان، لكن انت شكيت إني بدفع فلوس لأحصل على جائزة ميوزك أوورد، بتمنى تكوني الآن عرفتي أني أستحق هذه الجوائز".

وأضافت إليسا على حديثها، أنها ظلَّت تحمل في قلبها هذا الأمر طوال سنوات، فيما كان رد رزان، مقدمة جوائز الحفل "أحبك إليسا".

ردّ رزان جاء عبر موقع "الفن" اللبناني وأعادت نشره عبر حسابها على تويتر، وأضافت: "لا أعرف عن ماذا كانت تتحدث، ولم أشكِّك يوماً في جائزة إليسا، وأنا كنت في لجنة تحكيم Music Award، فكيف أشكك بالجائزة والمهرجان وأنا أشارك فيه".

وأوضحت رزان أيضاً، أنها حتى لو كانت سمعت ما قالته إليسا فإن ردها لن يتغير، ولن تفتح مواضيع قديمة مرَّ عليها أكثر من 12 عاماً على الهواء وخلال توزيع الجوائز، مشيرة إلى أن إليسا كانت تريد مذيعاً أجنبياً ليقدم لها جائزة Music Award حينها، ورفضت أن أقدم أنا الجائزة لها.

وختمت قائلةً: "حقيقة لست عاتبة على إليسا، فأنا أحبها، وهي تحبني".

ولا يفوتنا أن نذكر أن الحديث عن شراء الجوائز لم ينتهِ بكلام إليسا، إذ صعدت المغنية مايا دياب على المسرح لتسلم جائزة أحسن فيديو كليب عن أغنية "7 أرواح"، وقالت إنه بالفعل هناك جوائز يدفع ثمنها الفنان ليحصل عليها، لكن الأهم دائماً هي جائزة الجمهور.

وتعد 2017 السنة الأولى التي تقام بها جائزة الموسيقى العربية، وكان مقرها بيروت، ويكرَّم فيها المطربون بناء على تصويت الجمهور.