الإمارات تحظر استيراد الخضراوات والفاكهة من 4 دول عربية من بينها مصر

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من كل من مصر وسلطنة عمان والأردن ولبنان، اعتباراً من 15 مايو/أيار القادم.



وبحسب الوزارة الإماراتية فإن المحاصيل التي تم حظرها هي:



- الفلفل بكل أنواعه من مصر.

- ومن الأردن تم حظر أصناف محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.

- ومن لبنان تم حظر محصول التفاح بكافة أصنافه.

- وسلطنة عمان، تم حظر أصناف محاصيل الشمام والجزر والجرجير.



وأوضحت الوزارة الإماراتية أن السبب وراء قرارها يعود لوجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب الوزارة فإن الفحوصات التي أجرتها الجهات المختصة خلال الربع الأول من عام 2017 كشفت وجود آثار لهذه البقايا من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية.

وتقوم الوزارة بإجراء فحوص على بقايا المبيدات في مختبراتها، ضمن آلية تتبع إرساليات الخضراوات والفواكه المستوردة.

وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية، فقد تم طلب إرفاق شهادة تحليل بقايا مبيدات تفيد بخلو صادراتها من بقايا المبيدات.

وتمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول، ومطالبتها بإلزام المصدِّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.