مارغو روبي شقّت طريقها في الفن بصفعة على وجه دي كابريو.. هذه قصتها في الخروج عن النص

أصدرت مجلة Time قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم، التي ضمت أسماء لامعة فرضت نفسها في عالم الفن، ومنهم الممثلة الأسترالية مارغو روبي.

ولروبي ذات الـ26 عاماً حكاية قد يجهلها كثيرون، كانت وراء اختيارها للعب أهم أدوارها في Wolf of Wall Street، رائعة المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي، وأمام مواطنه ليوناردو دي كابريو بطل الفيلم.

فهي وبحسب تقرير نشر عنها في موقع Mashable شقت طريقها إلى الدور بصفعة مدوية على وجه دي كابريو في اختبار الأداء الأول للعب شخصية الزوجة الجميلة المحبة للسيطرة نيومي لاباغليا في العمل الشهير.

margot robbie and leonardo dicaprio in the wolf of wall street (2013) 🕊 pic.twitter.com/uIKYzSoyaF — best of margot (@bestofmargot) April 22, 2017

و روت روبي قصة الصفعة قائلة: "في رأسي كنت أخاطب نفسي قائلة: بقيت لدي 30 ثانية في الغرفة، إن لم أقم بعمل ما يترك انطباعاً مؤثراً فلن أخرج بأي نتيجة، إنها فرصة واحدة في العمر.. اغتنميها".

وأكملت: "بدأت الصراخ في وجه دي كابريو وهو يرد علي بالمثل -وهو مخيف جداً بالمناسبة- حتى قال في آخر الحوار "يجب أن تكوني سعيدة لأنكِ متزوجة من زوج مثلي، الآن تعالي إلى هنا وقبليني".

ثم مضت في حكايتها قائلة: "اقتربت منه حتى أصبحنا وجهاً لوجه، وقلت لنفسي ربما عليَّ أن أقبله، متى ستسنح لي الفرصة لتقبيل ليوناردو دي كابريو مرة أخرى؟.. لكن صوتاً آخر في رأسي كان يقول: "طراااخ".. فصفعته على وجهه ووجهت له كلمة نابية، لم يكن أي من هذا في السيناريو، أنهيت المشهد بينما ساد الغرفة صمت رهيب وتجمَّدت في مكاني".

وختمت روبي حكاية الصفعة متحدثة عن هاجس انتابها، ربما يتم القبض عليها، فلقد اعتدت بالضرب للتو على دي كابريو، واعتقدت أن مستقبلها انتهى، ولن تحصل على دور في حياتها.

لكن ما حدث هو عكس ذلك تماماً، حسب تقرير نُشر على موقع Maxim روى الجزء الخاص بالمخرج مارتن سكورسيزي عن المشهد، فقد انفجر ضاحكاً هو ودي كابريو بعد الصمت المطبق قائلاً: "كان هذا عظيماً".

وقال كذلك: "استحقتِ دورَها عن جدارة في فيلم Wolf of Wall Street خلال اجتماعنا الأول، عن طريق صفع دي كابريو صفعة مدوية على وجهه، وهو ارتجال أذهلنا جميعاً".

الجدير بالذكر أن روبي بدأت حياتها الفنية بالمشاركة في أفلام استرالية مستقلة، ثم شاركت في مسلسلات محلية أيضاً قبل أن تحصل على دورها الشهير عام 2013 في Wolf of Wall Street الذي وضعها على طريق الشهرة العالمية، وقدمت من بعده دورين مهمين الأول دور جين بورتر في The Legend of Tarazan عام 2016، ثم دور هارلي كوين في Suicide Squad نهاية ذات العام.