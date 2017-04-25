شاهد.. وفاة أمير سعودي في حادث سير أثناء ذهابه للعمرة

توفي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، على طريق الطائف - الرياض.

وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري، الذي توفي هو أيضاً في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب سبق.

وقال الديوان الملكي، إن صلاة الجنازة على الأمير الراحل ستُجرى بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ونشر شقيق الأمير السعودي الراحل تغريدة على حسابه بتويتر نعى فيها أخاه:



ونشر رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو قالوا إنه للسيارة التي كان يستقلها الأمير السعودي وصديقه قبل الحادث

