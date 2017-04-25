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إصدار: ar

شاهد.. مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

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THE DUBAI MALL
Tom Dulat via Getty Images

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي وصحيفة محلية، إن انقطاعاً للكهرباء أغرق دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، في ظلام دامس لفترة وجيزة الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة جلف نيوز، الناطقة بالإنكليزية، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، أن الانقطاع بدأ الساعة 07:13 مساء الاثنين (1513 بتوقيت غرينتش)، ونشرت صوراً تظهر المتسوقين يستخدمون هواتفهم المحمولة لشق طريقهم وسط المركز المترامي الأطراف، الذي تديره شركة إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية.

وعاد التيار الكهربائي بعد نحو ساعتين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في رسالة نشرت على حسابه على تويتر "عودة التيار الكهربائي في دبي مول بعد إصلاح العطل. نشكر جميع رواد دبي مول على حسن التعامل مع هذا الخلل".

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي:

وأضافت في بيانٍ اليوم الثلاثاء "بعد عملية النقل حدث الانقطاع بسبب خروج خط عن الخدمة".

ويقع المركز التجاري قرب برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، وهو مركز جذب سياحي في الإمارة التي تمثل المركز التجاري والسياحي الرئيسي بالخليج.

وقالت الهيئة إن إمدادات الكهرباء والمياه في باقي المنطقة لم تتأثر.

ونشر مغردون صوراً ومقاطع مصورة من داخل المركز التجاري الأكبر في الإمارات، وهو يغرق في الظلام.

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مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء
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  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

  • مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

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