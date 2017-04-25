شاهد.. مول دبي يغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي وصحيفة محلية، إن انقطاعاً للكهرباء أغرق دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، في ظلام دامس لفترة وجيزة الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة جلف نيوز، الناطقة بالإنكليزية، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، أن الانقطاع بدأ الساعة 07:13 مساء الاثنين (1513 بتوقيت غرينتش)، ونشرت صوراً تظهر المتسوقين يستخدمون هواتفهم المحمولة لشق طريقهم وسط المركز المترامي الأطراف، الذي تديره شركة إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية.

سعيد الطاير العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي وعبدالله المري القائد العام لشرطة دبي تابعوا بأنفسهم استعادة التيار الكهربائي بدبي مول pic.twitter.com/4pzA7OSCOn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2017

وعاد التيار الكهربائي بعد نحو ساعتين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في رسالة نشرت على حسابه على تويتر "عودة التيار الكهربائي في دبي مول بعد إصلاح العطل. نشكر جميع رواد دبي مول على حسن التعامل مع هذا الخلل".

عودة التيار الكهربائي في دبي مول بعد إصلاح العطل. نشكر جميع رواد دبي مول على حسن التعامل مع هذا الخلل pic.twitter.com/FizB03uScD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2017

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي:

تتقدم الهيئة بالشكر ل شرطة دبي، والدفاع المدني، و مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،والمكتب الإعلامي وفريق عمل الهيئة، وإدارة مول دبي و الموظفين pic.twitter.com/PaKzGFMsWH — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) April 24, 2017

وأضافت في بيانٍ اليوم الثلاثاء "بعد عملية النقل حدث الانقطاع بسبب خروج خط عن الخدمة".

ويقع المركز التجاري قرب برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، وهو مركز جذب سياحي في الإمارة التي تمثل المركز التجاري والسياحي الرئيسي بالخليج.

وقالت الهيئة إن إمدادات الكهرباء والمياه في باقي المنطقة لم تتأثر.

ونشر مغردون صوراً ومقاطع مصورة من داخل المركز التجاري الأكبر في الإمارات، وهو يغرق في الظلام.

انقطع التيار الكهربائي عن #دبي_مول وهذا شي تقني وارد، ولكن دبي تبهرنا بفن إدارة الحشود و The crises management عمار يابلادي 🇦🇪❤️ pic.twitter.com/aM7b7f1D4l — خليفه العبيدلي (@AlobaidliK) April 24, 2017

فيديو :انقطاع التيار الكهربائي عن دبي مول. pic.twitter.com/oQ3hLxWPeM — أحمد الهاشمي (@ahmed707) April 24, 2017