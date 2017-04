شقيقة الفتاة المصرية الأضخم في العالم تتهم الدكتور الهندي بالنصب.. والطبيب يرد

زعمت شقيقة الفتاة المصرية، المعروفة إعلامياً بأضخم فتاة في العالم، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، عن تعرضها وشقيقتها لما وصفته بـ"أكبر عملية نصب باسم الطب"، متهمةً الطبيب الهندي المعالج لشقيقتها باستغلال حالتها لتسليط أضواء الشهرة عليه.

وحملت شيماء عبدالعاطي الدكتور الهندي مسؤولية تدهور حالة شقيقتها، بعد مرور نحو 3 أشهر على وصولها الهند لتلقي العلاج، كما وصفت.

ومن جانبه رد الطبيب الهندي Muffazal lakdawala الذي يتولي عملية علاج الفتاة المصرية عبر حسابه بتوتير:

Shaimaa Selim u killed humanity with 1 swell blow may only God help u when u realise what u have done I will continue 2 treat & pray 4 Eman https://t.co/uoe5TSrvZU

