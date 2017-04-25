شقيقة الفتاة المصرية الأضخم في العالم تتهم الدكتور الهندي بالنصب.. والطبيب يرد

زعمت شقيقة الفتاة المصرية، المعروفة إعلامياً بأضخم فتاة في العالم، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، عن تعرضها وشقيقتها لما وصفته بـ"أكبر عملية نصب باسم الطب"، متهمةً الطبيب الهندي المعالج لشقيقتها باستغلال حالتها لتسليط أضواء الشهرة عليه.

وحملت شيماء عبدالعاطي الدكتور الهندي مسؤولية تدهور حالة شقيقتها، بعد مرور نحو 3 أشهر على وصولها الهند لتلقي العلاج، كما وصفت.

ومن جانبه رد الطبيب الهندي Muffazal lakdawala الذي يتولي عملية علاج الفتاة المصرية عبر حسابه بتوتير:

Shaimaa Selim u killed humanity with 1 swell blow may only God help u when u realise what u have done I will continue 2 treat & pray 4 Eman https://t.co/uoe5TSrvZU — Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) April 24, 2017

شيماء سليم لقد قتلت الإنسانية بضربة واحدة، ليعينك الله عندما تدركين ما فعلتيه. سأواصل العلاج والدعاءلإيمان.

وكانت شقيقة إيمان، فقد قالت في استغاثة نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على فيسبوك:

وأشارت شيماء اكتشفت أن الطبيب الهندي تبنَّى حالة إيمان منذ البداية بهدف الشهرة و"الشو الإعلامي" على حد قولها، موضحة أن شقيقتها لم تخسر من وزنها أكثر من 60 كيلوغراماً فقط خلال رحلة علاجها بالهند، وأن قول الطبيب أنها خسرت أكثر من نصف وزنها غير صحيح تماماً، مشيرة إلى أن إيمان لم يتم وزنها من الأساس، وأن كل الوزن الذي أعلنه الطبيب في البداية وهو ما يقرب من 500 كيلوغرام، هو وزن تقريبي فقط، فلا يوجد ميزان يناسب حالة إيمان.

وشدَّدت شقيقة الفتاة المصرية على أن إدارة المستشفى تعامل إيمان حالياً معاملة غير آدمية، وأعلنوا تخليهم عن الحالة وعدم تحمل مسؤوليتها، لافتة إلى أنها ترجَّته كثيراً لاستكمال علاج أختها إلا أنه رفض، قائلاً: "إيمان مستحيل ترجع تمشي تاني".

وأشارت إلى تعرض شقيقتها لسكتة دماغية أكثر من 8 مرات، الأمر الذي يسبب خطورة شديدة على حالتها، موضحة أنها تواصلت مع دكتور مخ وأعصاب مصري في الهند، وطلبت منه يكشف على شقيقتها، وبالفعل حضر إلى المستشفى، وانتظر أكثر من 3 ساعات لمحاولة أن يرى إيمان، وفوجئت بإدارة المستشفى تطلب منها أن توقع على ورقة أنها لا تصرح للإعلام بهذه الزيارة، وأنه في حال مخالفة ذلك، ستقوم إدارة المستشفى بـ"طرد أختها"، على حد تعبيرها.

ونشرت شيماء عبدالعاطي فيديو عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، توضح فيه حالة شقيقتها إيمان منذ وصولها الهند.

ومنذ 3 أشهر والملايين عبر العالم يتابعون قصة الفتاة المصرية الأضخم في العالم.