عصابة برازيلية مدججة بالأسلحة تنفذ "سرقة القرن".. اقتحموا مدينة في الباراغوي وتركوها ساحة حرب

أقدم عشرات المسلحين، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى عصابة برازيلية، على اقتحام شركة نقل أموال، أمس الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، في جنوب شرقي الباراغواي، وسرقوا ملايين الدولارات من خزينتها، فيما وصفه مسؤولون بأنه "سرقة القرن".

وترك حوالي 50 مسلحاً مدججين بالأسلحة والمتفجرات مدينة سيداد دل استي بعد تنفيذ عملية السطو التي استمرت لساعتين وكأنها ساحة حرب.

وأسفرت عملية السطو إضافة إلى التخريب عن مقتل شرطي باراغوياني، بحسب السلطات وشهود.

وقامت قوة شرطة مشتركة من الباراغواي والبرازيل بمطاردة أفراد العصابة الهاربين على الحدود بين البلدين قرب شلالات اغوازو الشهيرة، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم واعتقال "ما لا يقل عن أربعة"، تبعاً لتغريدة لوزير داخلية الباراغواي.

وأرفقت التغريدة بصورة لشرطي يقف أمام جثة رجل بملابس عسكرية مغطى بالدماء، وصور أخرى لسيارات استخدمتها العصابة وأصابتها رصاصات الشرطة وذخائر وسترات واقية من الرصاص.

50 Brazilian and Paraguayan robbers use explosives to attack armoured transport company, killing a policeman, stealing millions in Paraguay pic.twitter.com/d6awGuRdtT

— AFP news agency (@AFP) April 25, 2017