نجمة Game of Thrones تصف طريقة معاملة اللاجئين في بلدها بـ"المريعة"

وصفت الممثلة البريطانية لينا هيدي -التي تشتهر بدور سيرسي لانستر في مسلسل Game of Thrones - طريقة المعاملة التي يُعامل بها الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة، بحثاً عن الأمان بـ"المُريعة وغير الإنسانية".

وتؤدي لينا دور ضابطة في إدارة الهجرة البريطانية في فيلم "The Flood"، التي تتولى -في الفيلم- مسؤولية تقرير مصير لاجئة إريترية تُدعَى هايلي، قادتها رحلة هروبها من الدولة الإفريقية التي مزَّقتها الحرب إلى مخيم كاليه في فرنسا، وأخيراً إلى إنكلترا.

وفي حوار لها مع صحيفة "The Guardien" الأميركية قالت لينا، إن تقمُّصها لشخصية ضابطٍ في إدارة الهجرة، وقراءة سيناريو الفيلم المُستَنِد على قصصٍ واقعية من أشخاص يعملون في وزارة الداخلية البريطانية، جعلها ترى أنَّ هناك حاجةً شديدة لتغيير موقف المملكة المتحدة تجاه أزمة اللاجئين وتعاملها معهم.

عبَّرت الممثلة للصحيفة عن تفهُّمها للمشاكل الأمنية وضرورة إجراء الفحوص، "ولكنَّها يمكن أن تكون أكثر رحمة وإنسانية من ذلك"، تقول هيدي مضيفة، "إنَّه لشيءٌ مريع أن يُعامَل هؤلاء اللاجئون بريبة وخوف بعد الرحلات التي مروا بها في هجرتهم".

وتابعت لينا للصحيفة: "نعم، إنَّها أزمة معقدة، ولكنَّنا نسينا حقيقة أنَّها ليست مجرد "مشكلة"، هؤلاء بشر، ونحن نُجرِّدهم من إنسانيتهم بهذه الطريقة".

وأبدت الممثلة تحمُّسها للمشاركة في الفيلم، الذي كتبته الكاتبة هيلين كينغستون، بسبب تناسي أزمة اللاجئين، بعد هيمنة القضايا الكبرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموضوع.

ولا تتراجع لينا هيدي في التعبير عن رأيها عبر تغريداتها عبر حسابها الخاص على تويتر، إذ استغربت، أمس الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، "كيف يمكن ترك هذه الأعداد الهائلة من النازحين دون طعام ومأوى أو حماية".

I am truly at a loss. We are leaving insane numbers of displaced people without food. shelter. Protection. https://t.co/35aKHLiGep

ليست هذه هي المرة الأولى التي تهتم فيها هيدي بقضية اللاجئين؛ إذ قضى ثلاثة من أعضاء فريق المُسلسل الشهير "Game of Thrones" أسبوعاً في لقاءات مع لاجئين سوريين.

I have met some incredible, strong people today. People who need us to stand in solidarity.

It's shames us all when we behave like it's not our problem. It is. We can do better good people.

— lena headey (@IAMLenaHeadey) June 30, 2016