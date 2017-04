هوليوود "تُلحُّ" على مصري للموافقة على كتابة أحد أفلام Star Wars

إذا كنت من عشاق سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة، فلا بدَّ أن تسعد إذا علمت أن مهمة كتابة أجزاءٍ جديدة من السلسلة مرشحة أن تكون من نصيب المصري سام إسماعيل، منتج ومخرج مسلسل Mr.Robot وهو من بطولة الأميركي من أصول مصرية رامي مالك.

إذ نشر موقع Slash Film خبراً حصرياً جاء فيه "حتى لو كانت شائعة، فقد تنامى إلى علمنا هوية الكاتب الذي سيتولى كتابة سيناريو أحد الأفلام التي ستصدر في الفترة التي تلي عام 2019، إذ إنَّ هناك أخباراً تتردد في أروقة هوليوود تفيد بأنَّ شركة Lucas Film فيلم قد اجتمعت مع سام إسماعيل البالغ من العمر 39 عاماً، بهدف تكليفه بكتابة سيناريو أحد أجزاء الأفلام المنبثقة عن سلسلة أفلام Star Wars، التي تتناول قصصاً مستقلة تدور أحداثها في عالم السلسلة، على غرار فيلم Rogue One: A Star Wars Story.

Según rumores, Sam Esmail, creador de #MrRobot podría ser el guionista del nuevo spin-off de #StarWars pic.twitter.com/9438bLc72D — Mónika y Oriana 🎬 (@monikayoriana) April 24, 2017

ومن المتوقع صدور عدة أفلام من سلسلة Star Wars من الآن وحتى نهاية صيف عام 2019، منها Star Wars: The Last Jedi في 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، وهو عمل منبثق عن السلسلة يتناول شخصية هان سولو، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل ألدن إرينيرك، في 25 مايو/أيار 2018، ثم فيلم Star Wars: Episode IX، الذي تقرر عرضه بدور العرض في 23 مايو/أيار 2019.

وبحسب مصدرين مستقلين من مصادر موقع Omega Underground الإلكتروني، كانت هناك لقاءاتٌ تجري بين شركة Lucas فيلم وإسماعيل بهدف إقناعه بقبول المشروع.

ويشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تُعقد كثيراً مع منتجي الأفلام والمخرجين منذ أن ضمت ديزني شركة Lucas فيلم إليها، وأحيت ملحمة أفلام Star Wars من جديد، غير أن ما يجعل هذه الشائعة أكثر إقناعاً من غيرها هي طبيعة المشروع الذي يُزعم أن الشركة تجري اللقاءات مع إسماعيل بشأنه.

موقع Slash Film أشار إلى أنَّ شركة Lucas مهتمة بتكليف إسماعيل بكتابة سيناريو فيلم يركز على شخصية أوبي-وان كينوبي في الفترة الزمنية التي تقع ما بين فيلميّ Revenge of the Sith وA New Hope.

وجاء في الخبر أيضاً "حتى الآن، تستميل الشركة إسماعيل لكتابة سيناريو أحداث الفيلم فقط مهما كانت ماهيته .. ولكن، نظراً إلى أنَّه قد انشغل بإخراج 15 حلقة من مسلسل Mr. Robot على مدار موسمي العمل، بالإضافة إلى إخراجه فيلم Comet الرومانسي المستقل شديد المأساوية، فمن المتوقع أن "تسمح له شركة Lucas فيلم بالاستمتاع بحريته في إخراج فيلم Star Wars. ولكن، مرة أخرى، لا يوجد أي دليل على أنَّ الشركة تسعى لتكليفه بأي مهام أخرى غير كتابة سيناريو الفيلم حتى هذه اللحظة".

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot في الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول، من عام 2017، ومن المتوقع أن يتولى سام إسماعيل إخراج مسلسل قصير مستوحى من فيلم Metropolis الكلاسيكي للمخرج فريتز لانغ، الذي صدر عام 1927.

ولد إسماعيل في مدينة "هوبوكن" بولاية نيوجيرسي الأميركية، ودرس الفنون الجميلة في جامعة نيويورك.

وبدأ مشواره الفني بفيلم Comet عام 2014، كمخرج وكاتب، وفي نفس العام كتب فيلم Mockingbird.

في عام 2016 حاز مسلسل Mr. Robot وهو من إنتاجه وإخراجه، على جائزة غولدن غلوب أفضل مسلسل تلفزيوني لأول مرة، مما اعتبر نصراً لفريق العمل

وأضاف إسماعيل للجائزة نكهة عربية مصرية إذ قال في كلمته وهو محاط بفريق العمل" علي أن أشكر عائلتي هنا وفي مصر، وأقول لهم -بالعربية- شكراً".