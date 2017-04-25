"البطل لم يعد مهماً!".. إنتاج الجزء الـ25 من جيمس بوند يفجر صراعاً بين 5 شركات إنتاج عملاقة

ذكرت تقارير صحفية، أن منافسة حامية تدور بين شركات إنتاج سينمائي عملاقة ومن بينها 20th Century Fox و Warner Bros و Sony و Annapurna لإنتاج النسخة الـ25 من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.
وذكرت صحيفة Independent البريطانية، أن فكرة عودة بطل السلسلة حالياً وهو الممثل البريطاني دانيال كريغ للقيام بالدور "لم تعد تتصدر نفس الأهمية مقابل شركة الإنتاج السينمائي التي سيقع عليها الاختيار للقيام بذلك".
وجاء في التقرير "الأمر الأهم في الوقت الراهن، هو من الذي سيتولى أمر الجزء القادم من سلسلة الأفلام التاريخية تلك، بعد أن انتهى عقد شركة Sony لتسويق وتوزيع الأفلام مع الجزء الأخير من الفيلم الذي يحمل اسم Spectre في 2015".
وذكر تقرير عن السلسلة، نشر في صحيفة Ny Times، أن الذين لا يزالون يسيطرون على سير عمل الفيلم الشهير بشكل كبير هما شركتا Metro-Goldwyn-Mayer وEon Productions اللتان بدأتا في استقبال طلبات الشركات الراغبة في إنتاج العمل.
وتعمل شركة Sony جاهدة للعودة إلى إنتاج الفيلم، معتمدة حسب Independent على حصدها أرباحاً تجاوزت الـ3.5 مليار دولار من عائدات صندوق التذاكر في فيلم جيمس بوند منذ إنتاج Casino Royale عام 2006، مما يجعلهم الأدرى بالسلسلة من غيرهم.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه شركة Sony منافسة شديدة من بعض الشركات الأخرى مثل Universal وWarner Bros ما عدا Annapurna التي تقودها المنتجة الشهيرة ميغان إليسون.
في الغالب، تلك هي الشركات التي تتنافس بشكل أساسي على الفيلم، باستثناء شركة باراماونت، التي يقال إنها كانت تعاني مؤخراً من التأخير، إلا أنها عينت رئيساً جديداً للشركة مؤخراً، وشركة استوديوهات والت ديزني، التي يمتلئ جدول أعمالها على الأرجح في الوقت الراهن.
وبالنظر إلى الشواهد والدلائل على قوة وجدارة اسم الفيلم، وخاصة في السوق العالمي، تؤكد صحيفة Ny Times أن شركة Sony رغم الأرباح الكبيرة التي تستند إليها، إلا أن فيلم Spectre آخر أفلام السلسلة "لم تكن مربحة بالشكل الكافي، فقد أنفقت الشركة 50% من تكاليف الإنتاج، بينما تلقت 25% فقط من الأرباح".
أهمية البطل
ورغم إغفال Independent لأهمية البطل، إلا أن هويته تعني الكثير بالنسبة للسلسلة، وكان قد نُقل عن كريغ قوله إنه "يفضل أن يقطع شرايين رسغه قبل أن يعود لأداء الدور مرة أخرى"، وهو تصريح تناقلته الصحافة عام 2015، بعد عرض فيلم Spectre، آخر أفلام سلسلة الجاسوسية البالغ عددها حتى الآن 24.
Daniel Craig set for ‘one more’ James Bond film as producers ‘finally persuade him’ to return https://t.co/toADLicOPR
— D'Arcy Funfer (@dfunfer) April 4, 2017
فاختيار البطل لا يتم فقط لكون الممثل نجح في الدور أم لا، أو أن المرشح الجديد له يضمن استمرار نجاح السلسلة وحسب، بل يتعدى الأمر ذلك إلى صورة الممثل وسمعته ونجاحه في حياته الخاصة.
وأكبر دليل على ذلك استبعاد الممثل البريطاني توم هيدلتون من قائمة المرشحين للقيام بالدور لأنه "مغرور ولا يتمتع بالقوة البدنية التي يتطلبها الدور"، حسب منتجي العمل الذين قالوا كذلك إن "تورط هيدلتون في علاقة رومانسية مليئة بالتناقضات والصراعات مع المغنية الأميركية تيلور سويفت، هو الذي أطاح بفرصه للقيام بدور (بوند)، بالإضافة إلى الغرور الذي طغى على خطاب تسلمه جائزة الغولدن غلوب، عندما أصر على ذكر رحلته الإنسانية إلى جنوب السودان، ومتابعة أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود مسلسله دون توقف!"
وأخيراً نشرت The Telegraph تقريراً جاء فيه أن مصادر مقربة لكريغ، قد نقلت عنه أقوالاً تفيد بأنه تراجع عن موقفه، وأنه جاهز لتوقيع عقد جديد يستكمل من خلاله أداء شخصية العميل البريطاني 007.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: تيرانس يونغ البطولة النسائية: هوني رايدر كان أول فيلم تم إنتاجه من هذه السلسلة، حيث أرسل بوند إلى جامايكا للتحري عن مقتل عميل سري في جهاز الـ M16، وهو جهاز المخابرات البريطانية. ويقوده البحث إلى جزيرة المفتاح، حيث يعثر على Dr. No الذي وقف وراء اختفاء العميل.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: تيرانس يونغ البطولة النسائية: تاتيانا رومانوفا عندما علمت المخابرات البريطانية بإمكانية الحصول على جهاز لفك الشفرة تعتمده المخابرات الروسية لتحليل معلومات سرية ووثائق بالغة الأهمية، أرسلت عميلها الماهر إلى تركيا لإغواء عميلة المخابرات الروسية تاتيانا، وبمساعدة صديقه التركي كريم بيك يستطيع الهرب على متن يخت الشرق.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: غاي هاميلتون البطولة النسائية: بوسي غالور احتاج البنك البريطاني مساعدة جيمس بوند لمعرفة من يقف وراء تسريب سبائك ذهبية من البنك ثم إلى خارج البلاد، ليكتشف أن الذي يقف وراء هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن القومي للبلاد، ما هو إلا أغنى رجل في بريطانيا.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: تيرانس يونغ البطولة النسائية: دومينو ديرفال هذه المرة طار العميل 007 لنجدة بريطانيا والولايات المتحدة بعد أن وقع رأسان حربيان نوويان في يد إرهابي سرقهما، وهدّد البلدين باستهدافهما ما لم يحصل على مبلغ كبير جداً من المال.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: لويس غلبرت البطولة النسائية: آكي قام أحد المجرمين العالميين ويدعى ارنست ستافرو بلوفلد، بالسطو على مكوكي فضاء، أحدهما أميركي والآخر روسي، في محاولة منه لإشعال حرب بين البلدين وتوريطهما في صراع يستمر لعشرات السنين.
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جيمس بوند: جورج لزنبي المخرج: بيتر هانت البطولة النسائية: تريسي دي فيتشنزو قام العميل 007 بإنقاذ فتاة تدعى تريسي دي فيشنزو من محاولة الانتحار، ورغم ذلك اختطفه والدها الذي يرأس أكبر منظمة إجرامية في أوروبا تحت تهديد السلاح، ليعرض على بوند أن يدله على مكان المجرم الذي كاد أن يتسبب في حرب بين روسيا وأميركا، مقابل أن يوافق بوند بدوره على رعاية ابنة المجرم التي تعاني من مشاكل كثيرة.
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جيمس بوند: شون كونري المخرج: غاي هاميلتون البطولة النسائية: تيفاني كاس هذه المرة يعود بوند في مطاردة مثيرة تدور بينه وبين عصابة تهرب الماس، وتعتقل المخابرات البريطانية المهرب وتستبدله بالعميل 007 لإيصال الماس المهرب عبر نفق، وهنا يلتقي بوند بفتاة لا يعرف إذا ما كانت تابعة لعصابة التهريب أم لا. ويواجه مشكلة في تتبع مصدر الماس، إذ إن الموت كان مصير كل من لمس الماس بأصابعه. ثم يكتشف أن عدوه اللدود بلوفلد هو من يقف وراء عملية إجرامية أخرى.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: غاي هاميلتون البطولة النسائية: سوليتير في هذا الفيلم يُقتل عدة مخبرين تابعين للمخابرات البريطانية في فترة قصيرة، فيتولى العميل 007 مهمة التحري لمعرفة هوية مدبر هذه الاغتيالات المتتالية وسببها، فيذهب إلى نيويورك فيقع في فخ نصبه رئيس عصابة ويدعى Mr. Big.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: غاي هاميلتون البطولة النسائية: أندريا أندري المخابرات البريطانية تكلّف عميلها 007 بالعثور على أشهر قاتل في العالم، بعد أن تلّقت رصاصة مصنوعة من الذهب، محفور عليها اسم جيمس بوند، أرسلها القاتل الشهير، ويُدعى فرانسيسكو ساكرامانجا، الذي يتقاضى مليون دولار عن كل عملية اغتيال يقوم بها، ويستخدم لذلك مسدساً ذهبياً.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: لويس جلبرت البطولة النسائية: آنيا أماسوفا تم اختطاف غوّاصتين واحدة روسية وأخرى بريطانية، وبتكليف من البلدين يُرسل العميل 007 مع عميلة من المخابرات الروسية، لمحاولة إيجاد ميكرو فيلم يقودهما لمعرفة مكان الغواصتين. لكن العميلة الروسية تكتشف أن بوند كان وراء قتل خطيبها في إحدى مغامراته، ليقع بوند في مأزق انقلاب العميلة عليه.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: لويس جلبرت البطولة النسائية: هولي غودهيد يتم خطف مكوك فضائي استأجره جهاز المخابرات البريطاني من شخص يدعى هوغو دراكس. لتكون مهمة العميل 007 التحقيق في الأمر، فيكتشف أن دراكس نفسه يقف خلف عملية الخطف. ويكتشف أيضاً أن دراكس أسّس مختبراً سرياً يقوم فيه بتركيب سموم قاتلة ينوي أن يهاجم بها كوكب الأرض بالكامل من الفضاء ليقضي على البشرية.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: جون غلين البطولة النسائية: ميلينا هافيلوك في هذا الفيلم يكلف العميل 007 من قبل المخابرات البريطانية بإنقاذ جهاز يتحكم أوتوماتيكياً في إطلاق صواريخ باليستية. الجهاز كان على متن باخرة غرقت، وعلى بوند أن يجده قبل أن يضع الروس يدهم عليه. وأرسل جهاز المخابرات البريطانية عالماً يدعى تيموثي هافيلوك ليحدّد مكان غرق الباخرة، لكنه يقتل هو وزوجته أمام ابنتهما. يتعقب بوند القاتل هيكتور غونزاليس ويحاول أن يمنع ابنة العالم من الوصول لقاتل والديها حتى لا تنتقم.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: جون غلين البطولة النسائية: اوكتوبوسي زميل العميل 007 ويحمل الرقم 009 تعرّض للطعن داخل السفارة البريطانية في برلين وهو يحوز قطعة فنية مزيفة. يطير 007 إلى برلين ليبدأ التحقيق من دار مزادات على القطع الفنية، ليبحث عن القطعة الأصلية، فيقوده البحث إلى الهند حيث يلتقي أميراً هندياً يدعى كمال خان، له نشاط مشبوه مع مساعدته الجميلة اكتوبوسي.
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جيمس بوند: روجر مور المخرج: جون غلين البطولة النسائية: ستيسي ساتون تحرّي العميل 007 حول فضيحة تخدير حصان أصيل في سباق للخيول، تقوده إلى ماكس زورن، رجل صناعة غريب الأطوار هدفه تدمير ما يعرف بوادي السيليكون، ليحتال على تقنية الرقائق المتناهية في الصغر، حيث تقود المطاردة هذه المرة إلى باريس.
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جيمس بوند: تيموثي دالتون المخرج: جون غلين البطولة النسائية: كارا ميلوفي يوكل إلى العميل 007 مهمة حماية جورجي كوسكوف، عميل جهاز المخابرات الروسية، الذي تخلى عن العمل فيه لصالح البريطانيين، ويتوجب على بوند منع الروس من الوصول إليه واغتياله. يتفاجأ بوند بأن فتاة صغيرة السن هي التي ستقوم باغتيال العميل الروسي، فيصبح في صراع خوفاً من إيذائها.
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جيمس بوند: تيموثي دالتون المخرج: جون غلين البطولة النسائية: بام بويفر استطاع العميل 007 بمساعدة عميل مكافحة المخدرات فيليكس ليتر، الإيقاع بتاجر المخدرات الشهير فرانز سانشيز خلال مداهمة خطيرة في ميامي. لكن سانشيز استطاع الهرب بعد أن دفع رشوة كبيرة للعميل إد كيليفر وهو في قبضة السلطات. استطاع سانشيز أن يصل إلى زوجة ليتر فقتلها واغتصبها انتقاماً، كما انتقم بطريقة وحشية من ليتر نفسه، ما جعل بوند في سباق مع الزمن للقبض على تاجر المخدرات خوفاً من استمراره في ارتكاب الجرائم.
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جيمس بوند: بيرس بروسنان المخرج: مارتن كمبل البطولة النسائية: ناتاليا سيمونوفا يقوم إرهابيان بخطف طائرة عمودية مميزة بحصانتها ضد الموجات الإلكترومغناطيسية، ثم يتوجهان إلى ثكنة عسكرية روسية تحوي أسلحة يمكن توجيهها بالأقمار الصناعية. قتل الإرهابيان كل من في القاعدة قبل تدميرها بواسطة الموجات الإلكترومغناطيسية الصادرة عن الأقمار الصناعية، وبما أنهما داخل الطائرة العمودية المحصّنة استطاعا البقاء على قيد الحياة، لتصبح المهمة الأصعب من نصيب 007 في إيجادهما واستعادة الطائرة.
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جيمس بوند: بيرس بروسنان المخرج: روجر سبوتوود البطولة النسائية: باريس كارفر خطط إمبراطور الإعلام إليوت كارفر للاستيلاء على جهاز فك شيفرات، ليشعل حرباً بين بريطانيا والصين لكي تقوم شبكته الإخبارية بتغطيتها وتحقيق أرباح طائلة. لكن زوجة امبراطور الإعلام كانت إحدى صديقات بوند في الماضي، وإذا ساعدت زوجها فسوف تدفع حياتها ثمناً لخطته المجنونة. وعلى بوند أن يوقف خطة اندلاع الحرب بمساعدة الجاسوس الصيني واي لين.
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جيمس بوند: بيرس بروسنان المخرج: مايكل أبتد البطولة النسائية: كريسماس جونز رينارد إرهابي يموت ببطء بسبب وجود رصاصة في رأسه قضت على قدرته على الشعور بالألم، يقوم باغتيال البليونير روبرت كنغ. يكلّف بوند بحماية ابنة البليونير إليكترا كنغ، ويجب أيضاً أن يقضي على رينارد بمساعدة فالنتين زوكوفسكي و كريسماس جونز.
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جيمس بوند: بيرس بروسنان المخرج: لي تماهوري البطولة النسائية: جينكس يتعرّض العميل 007 للخيانة أثناء أدائه مهمة في كوريا الشمالية، فيتم اعتقاله وتعذيبه لأكثر من عام. ثم تفرج عنه السلطات الكورية بعد صفقة عقدتها مع جهاز المخابرات البريطانية، الذي أفرج عن إرهابي بالمقابل في صفقة تبادل بين الجهازين. يهرب بوند من جهاز المخابرات البريطاني ليبحث عن الخائن ويقتل الإرهابي.
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جيمس بوند: دانييل كريغ المخرج: مارتن كامبل البطولة النسائية: فيسبر ليند على العميل 007 أن يفوز بلعبة بوكر أمام المقامر المحترف ومموّل الإرهاب العالمي لو شيفر، لكي يشهر المقامر إفلاسه، فيتعرّض للتصفية من قبل أصحاب البنوك التي اقترض منها المال.
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جيمس بوند: دانييل كريغ المخرج: مارك فورستر البطولة النسائية: كاميل مونتيس في هذا الفيلم يطارد العميل 007 رجل أعمال ثرياً يسعى للسيطرة على موارد المياه في بوليفيا، من أجل إسقاط حكومتها ليستولي هو على السلطة. كما أن رجل الأعمال ذاته يسعى للانتقام من بوند بسبب مقتل صديقه ممول الإرهاب العالمي فيسبر ليند.
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Skyfall, 2012#23 جيمس بوند: دانييل كريغ المخرج: سام مينديس البطولة النسائية: سيفيرين تتعرض المخابرات البريطانية للهجوم، ويتصدى بوند لمهمة منع هجوم آخر وكشف مؤامرة كبيرة تتعرض لها بلاده.