Huffpost Arabi ar
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مقطع فيديو لتركي اصطحب أكاديمياً سعودياً في سيارته فبكى وأبكاه بسبب حال المسلمين.. هكذا تأثر رواد الشبكات الاجتماعية

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GG
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تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو نشره أكاديمي سعودي لتركي يبكي على ما وصلت إليه حال المسلمين.

المقطع الذي حظي بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي نشره الأكاديمي السعودي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

يقول الأكاديمي السعودي إنه خلال بحثه عن سيارة أجرة في تركيا، وقفت له سيارة عادية لاصطحابه.

ويظهر في مقطع الفيديو تفاصيل ما دار من حوار بين الأكاديمي السعودي وبين صاحب السيارة، الذي تطرَّق للحديث عن الأخوة بين المسلمين، وما إن وصل الحديث إلى أحوال المسلمين في العديد من الدول العربية والإسلامية أجهش الرجل بالبكاء على ما آلت إليه أوضاع المسلمين.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو على النحو التالي:

 

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