تجربة سجن فريدة في تركيا.. سجناء يقضون عقوبتهم في حقول الفستق نهاراً ويعودون لأُسرهم مساءً

يقضي سجناء في ولاية "غازي عنتاب" التركية أحكامهم في العمل بحقول تابعة لمعهد أبحاث الفستق العنتابي، يتعلمون خلاله مهنة جديدة، ويقضون جزءاً من محكومياتهم داخل المزارع بدلاً من السجن.

وقال مدير المعهد نوزاد أصلان، إن "السجناء يُسهمون في دعم إنتاج شتلات الفستق، والاعتناء بالحقول، وخاصة خلال الموسم"، في إطار وضعهم تحت المراقبة.

وأضاف أن "السجناء يقومون بأعمال لا تتطلب مهنية، مثل سقاية الشتلات، وإزالة الأعشاب الضارة، وأعمال أخرى".

وتابع أن "تلك الأعمال تعتبر فترة استراحة في الهواء الطلق بالنسبة للسجناء، الذين يعملون لنصف يوم في الحقول، ثم يقضون ما تبقى من وقتهم مع أسرهم وأعمالهم الخاصة.

بدوره، قال المحكوم، محمود. ي (26 عاماً) إنه محكوم عليه بالسجن 4 سنوات وشهرين على خلفية جرحه شخصاً.

وأضاف أنه يعمل لنصف يوم في قطاع البناء، ولمدة 4 ساعات في حقول المعهد ضمن إطار السجن تحت المراقبة.

وأشار إلى أنه أب لطفلين، ووضعه الحالي أفضل بكثير من وضعه في السجن.

وأضاف: "يكفي أنني حر، أعمل هنا، لكني أذهب إلى البيت في المساء، فالإنسان يعرف قيمة الحرية جيداً حين يعود إلى بيته ويحتضن زوجته وأولاده".





