Huffpost Arabi ar
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اليابان تعفي الإماراتيين من التأشيرة.. بداية من هذا التاريخ

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UNITED ARAB EMIRATES
United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan (L) exchanges memorandums with his Japanese counterpart Fumio Kishida (R) at the foreign ministry's Iikura guesthouse in Tokyo on April 24, 2017.Abdullah arrived on April 21 for a seven-day visit to Japan. / AFP PHOTO / Toshifumi KITAMURA (Photo credit should read TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images) | TOSHIFUMI KITAMURA via Getty Images

أعلنت سفارة اليابان في أبوظبي إعفاء مواطني دولة الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول اليابان، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2017.

صحف محلية إماراتية أشارت في تقرير لها، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، إلى أن بيان سفارة اليابان أكد أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة اليابان التقدم إلى السفارة للتسجيل لمرة واحدة فقط، من دون أية رسوم، ويستغرق ذلك 24 ساعة فقط، ومن ثم يمكن زيارة اليابان لمدة 30 يوماً بدون تأشيرة.

 

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