اليابان تعفي الإماراتيين من التأشيرة.. بداية من هذا التاريخ

أعلنت سفارة اليابان في أبوظبي إعفاء مواطني دولة الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول اليابان، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2017.

صحف محلية إماراتية أشارت في تقرير لها، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، إلى أن بيان سفارة اليابان أكد أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة اليابان التقدم إلى السفارة للتسجيل لمرة واحدة فقط، من دون أية رسوم، ويستغرق ذلك 24 ساعة فقط، ومن ثم يمكن زيارة اليابان لمدة 30 يوماً بدون تأشيرة.



من اخبار الامارات المفرحة دوما: اليابان تقرر اعفاء مواطني الامارات من تأشيرة الدخول ابتداء من ١ يوليو ٢٠١٧. pic.twitter.com/n6rkAsJpf8 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

من اليابان حتى الأرجنتين العالم قد يعترف بدور الإمارات في شتى المجالات.لكن المشكلة في القريب من الإمارات الذي لا يعترف بما تنجزه وينكر دورها — ماجد الرئيسي (@majedalraeesi1) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧