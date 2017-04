"‫العروس المشنوقة" تحارب زواج الضحية بمغتصبها في لبنان.. صُممت في باريس وعُرضت على كورنيش بيروت‫

حظيت صورة نشرتها صحفية أيرلندية على تويتر لفساتين عرس، علَّقتها مصممة أزياء لبنانية على كورنيش بيروت البحري للاحتجاج على قانون يقضي بإطلاق سراح المغتصب في حال زواجه من الضحية، بتفاعل كبير من المغرِّدين.

الصورة التي نشرتها ناعومي أوليري، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، والتي التقطها مصور الوكالة الفرنسية بلبنان باتريك باز، أُعيد تغريدها أكثر من 5300 مرة، وهي تعود لفساتين قامت المصممة اللبنانية ميراي حنين بتصميمها وشحنها من باريس إلى بيروت، وعرضتها بالتعاون مع جمعية "أبعاد" غير الحكومية.

Wedding dresses hang from nooses in Beirut to protest law to let rapists go free if they marry victims @Patrick_Baz pic.twitter.com/JgbdDCDFkU

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) April 23, 2017