السعودية تتراجع عن موقعها كثالث أكبر الدول في الإنفاق العسكري العالمي.. وهذه الدولة احتلت موقعها

كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، 23 أبريل/نيسان 2017، عن تراجع موقع السعودية كثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري.

وأشار التقرير إلى أن روسيا تجاوزت السعودية كأكبر ثالث منفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2016 نحو 0.4% عن العام السابق عليه، بإجمالي 1.68 تريليون دولار أميركي، بحسب البيانات الجديدة.

وأوضح المركز أن الميزانية العسكرية الروسية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.9% لتبلغ 69.2 مليار دولار.

وزاد الإنفاق العسكري الروسي عن 2007 بنسبة 87%؛ الذي شكَّل حينها 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما الإنفاق العسكري الأميركي، فقد زاد في 2016 عن العام السابق عليه بنسبة 1.7% إلى 611 مليار دولار.

وتشير الأرقام إلى انتهاء اتجاه تخفيض الإنفاق العسكري الأميركي، الذي صاحب الأزمة الاقتصادية، وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق.

وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 30% إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015، إلى 63.7 مليار دولار.

وأظهر التقرير، ارتفاع حركة بيع السلاح في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وشمال إفريقيا وأميركا الشمالية، في حين انخفضت في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وإفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى.

