إيمان الباني تفقد جنينها الأول من مراد يلدرم.. ما الذي أنهى حملها؟

أجهضت زوجة النجم التركي مراد يلدرم، المغربية إيمان الباني جنينها في الأسابيع الأولى من الحمل، بسبب المشكلات الصحية التي تعاني منها.

وقال موقع "Televizyongazetesi" نقلاً عن جريدة "Gunes"، إن "الجنين توقف عن النمو بعد أيام من الحمل".

وكان خبر حمل زوجة الممثل التركي، الحاصلة على لقب ملكة جمال المغرب سنة 2005، قد انتشر بعد أسابيع من زواجهما.

ونفى يلدرم قبل أيام خبر حمل زوجته، جواباً عن سؤال الصحفيين في حفل عشاء لفيلمه "القبلة الأولى"، حضره الزوجان.

وقال يلدرم إنه يتمنى ذلك "لكن لا يوجد شيء الآن".

وأقام الزوجان اللذان عَقَدا قرانهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، حفلي زفاف؛ واحد بإسطنبول، والثاني بالرباط.