"لستِ عذراء يا صغيرتي".. هكذا ردُّوا على كيم كارداشيان بعد تمثُّلها في صور السيدة مريم

شبَّهت كيم كارداشيان نفسها بالسيدة مريم العذراء، بعد أن نشرت صوراً على إنستغرام ظهرت من خلالها صورتها في هيئة العذراء مرسومة على شمعة.

نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 36 عاماً، أضافت لنفسها هذه الصورة إلى مجموعة الإيموجي (رسومات تعبيرات الوجه) ليس فقط عبر مجموعة Kimoji المتاحة على تطبيق الرسائل الخاص بها، وإنما أيضاً متاحة في الواقع من خلال شمعة يمكن شراؤها بـ18 دولاراً فقط! بحسب فوكس نيوز.

الفكرة أثارت استهجان متابعيها، الذين وصفوها بالمفلسة والمقيتة التي لا تحترم الدين المسيحي.

كما وصف أحد المعلقين ما فعلته كارداشيان بأكثر شيء غير محترم على الإطلاق.

وأضافت أخرى قائلة: "هذه ليست مجرد شمعة، إنها مريم العذراء، عليكِ أن تفهمي أن هذه الصورة مروعة لبعض الناس".

وجاء في التعليقات "إن لم تكن لديكِ أي ضوابط، فعلى الأقل أظهري الاحترام لدين الآخرين".

@KimKardashian this is so unneccessary. Your money thirst has reached a whole new level

— K l a u d i a (@klaudiam96) April 20, 2017