ألّفَ كتاباً بحجم عقلة الإصبع ليُعبِّر عن أحزانه.. قصة شاعر حزين

ألَّف شاعر تركي كتاب شعر صغير مقروء، مكون من 96 صفحة، ويزن 0.23 غرام، فيما يبلغ عرض الكتاب 4 مليمترات فقط، وطوله 8 مليمترات.

وكسر الشاعر التركي أوميت يشار إيشقهان، من مدينة إزمير الساحلية رقمه القياسي الشخصي، حيث أصدر سابقاً كتاباً صغيراً بلغ وزنه 0.75 غرام، لكنه استطاع تجاوز رقمه القياسي الخاص، بإصدار واحداً من أصغر الكتب الشعرية القابلة للقراءة في العالم، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

الكتاب الشعري الذي حمل عنوان "حزن ما بعد الحب"، استخدم فيه الناشر خطاً بحجم 0.3.

وقال إيشقهان: "إنه أصغر كتاب يمكن قراءته، ويمكن قلب الصفحات بشكل فردي باستخدام ملاقط". كما شكر إيشقهان الذي يرأس الرابطة الدولية للفنانين الناشطين دار النشر التي تبنَّت عمله، بحسب وكالة الأناضول.









وقال إيشقهان، إن الكتاب الذي نشره في العام الماضي يمثل تركيا في متحف الكتب المصغرة في باكو، أذربيجان، وإن كتابه الجديد سيسافر إلى المتاحف العالمية الشهيرة الأخرى.

وأضاف إيشقهان: "لقد بعنا العام الماضي الكتاب ذا الـ 0.75 غرام، مقابل غرام واحد من الذهب"، مضيفاً أنه ليس لديه خطط لبيع كتاب الشعر الجديد.