والدة سعد لمجرد تتسلَّم نيابةً عنه جائزة الموسيقى العربية في بيروت.. هذه رسالتها لمعجبيه

تسلمت والدة الفنان المغربي سعد لمجرد -الممثلة نزهة الركراكي- جائزة أفضل أغنية للعام التي فاز بها سعد في حفل جائزة الموسيقى العربية يوم أمس الأحد 23 أبريل/نيسان 2017 في بيروت.

وسافرت الركراكي إلى لبنان بدل ابنها، بسبب منعه من السفر من طرف محكمة الجنايات الفرنسية بباريس.

وألقت والدة الفنان، كلمة خلال تسلمها الجائزة، شكرت من خلالها محبي سعد لمجرد الذين صوتوا له. ووجهت الركراكي تحية لأهل لبنان وللفنانين العرب الذين دعموا سعد.









وتمنت الممثلة المغربية، التي اختارت الظهور بالقفطان المغربي، أن تكون هذه الجائزة بشرة خير عليهم.

وحاز لمجرد يوم أمس على ثلاث جوائز، أولها أفضل فنان مغربي وجائزة أغنية العام عن أغنيته الأخيرة "غلطانة" وجائزة الكليب الأكثر مشاهدة عن فيديو كليب أغنية "ماشي ساهل".

ووصل فيديو كليب "غلطانة"، الذي نشره لمجرد على صفحته الخاصة عبر يوتيوب في شهر أغسطس/آب من سنة 2016، إلى ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة.









أما فيديو أغنية "ماشي ساهل"، التي جمع فيها لمجرد عدداً من اللقطات يؤدي فيها معجبوه الأغنية، فقد حاز هو الآخر عن أزيد من 120 مليون مشاهدة.









ويذكر أن لمجرد حصل على حكم بالسراح المؤقت يوم 13 أبريل/نيسان 2017، شرط أن لا يغادر العاصمة الفرنسية باريس وأن يلتزم بوضع سوار يعطي إشارة للشرطة في حال خروج لمجرد من شقته في أوقات معينة.