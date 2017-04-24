ليضيف إلى معاناتهم المزيد.. نظام الأسد يفرض شروطاً جديدة على السوريين المقيمين في تركيا والأردن

أعلنت القنصلية السورية في تركيا توقفها عن استلام جوازات السفر بقصد التمديد، وكتبت التفاصيل على ورقة حمراء علقتها الأحد 24 أبريل/نيسان على باب القنصلية في إسطنبول تقول فيها إنها ستصدر تعليمات جديدة على موقعها الإلكتروني دون الإشارة إلى تاريخ محدد.

وأوضحت أن هذا القرار سيوقف العمل بلصقات تمديد الجواز التي كان يحصل عليها أي شخص في أقل من 24 ساعة مقابل مبلغ 225 دولاراً، دون توضيح للأسباب التي دفعتها لهذا القرار.

بعض السوريين على الشبكات الاجتماعية اعتبروا أنّ هذا القرار يأتي على خلفية ما يحصل من تزوير، خاصة أن تلك اللصقات من السهل جداً تزويرها، ومن الصعب اكتشاف ذلك، على حد قولهم.

آخرون اعتبروه وسيلة جديدة من قبل النظام السوري كي يحصل على مكاسب أكبر من جوازات السفر وإجبار الأشخاص على تجديدها عوضاً عن التمديد والذي يكلف ضعف السعر أي قرابة 425 دولاراً، وتستغرق عملية استخراجه ما بين شهر ونصف إلى 6 أشهر، ولكن في حال رغب الشخص الحصول عليه بشكل فوري ومستعجل عليه دفع 800 دولار مقابل ذلك.

وبعد 24 ساعة من إعلان هذا الخبر في تركيا أصدرت السفارة السورية في الأردن قراراً مماثلاً في بيان لها توجهت فيه إلى المواطنين المقيمين في الأردن وخارجها يبدأ تطبيقه من 24 أبريل/نيسان وحتى إشعار آخر بحسب البيان.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أصدرت عام 2015، قراراً يقضي بالسماح للقنصليات والسفارات السورية في دول العالم، بمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر السورية، دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق، وأجاز منح جوازات ووثائق السفر السورية للأشخاص الذين غادروا البلاد بصورة "غير قانونية"، على أن يتم استيفاء الرسوم المترتبة على منحها.