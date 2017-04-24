أحلام الرومانسية: مبارك الهاجري أشار لي بأصبعه.. فذهبت إليه دون شعور

روت المطربةُ الإماراتية أحلام قصة تعارفها بزوجها القطري مبارك الهاجري، الذي قابلته أول مرة في العاصمة اللبنانية بيروت، قائلةً أنها تمتعت بجرأة تلوم نفسها عليها حتى الآن.

وقالت أحلام ضمن لقاء لها في برنامج "ليالي الكويت" الذي بث يوم الـ22 من أبريل/نيسان، أنها كانت برفقة صديقتها عندما لمحت الهاجري في مطعم في بيروت، وأنها بمجرد أن وقعت عينها عليه خفق قلبها وتسارعت دقاته، وحاولت صديقتها تهدئتها دون فائدة.

واعترفت أن جرعة من الجرأة جعلتها تستجيب "لإشارة من أصبع الهاجري" الذي أشار لها أن تأتي لطاولته ففعلت دون أن تدري كيف قامت من مقعدها وتوجهت إليه دون تفكير.









وكشفت أحلام في اللقاء الحديث الذي دار بينهما إذ بادرها الهاجري قائلاً "لقد خلقك الله من أجلي وسترين".

ثم روت الفنانة الأربعينية عن إخبار أشقائها لها بعد أيام بتقدم عريس قطري الجنسية لخطبتها، دون أن تدري أنه الهاجري ثم وصفت فرحتها عندما علمت بشخصه؛ كيف جعلتها تشعر بأنها ستطير.

وتزوجت من بطل سباق الرالي القطري مبارك الهاجري عام 2003 وأنجبت منه 3 أولاد.

