مديرة منزل أحلام تعتنقُ الإسلام.. والفنانة الإماراتية تخفي الخبر 3 سنوات!

احتفت الفنانة الإماراتية أحلام الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، باعتناق مديرة منزلها الفلبيبنية جوديت أورتجا الإسلام والتي أصبح اسمها الجديد جنان.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمي بتويتر:

بفضلٍ من الله تعالى تم اعتناق مديره منزلي جوديت اورتجا الاسلام وأصبح اسمها جنان اسال الله لها الجنان وادعوا لها بالثبات #الحمد_لله 🌹🌹🌹 pic.twitter.com/kYT15xPiMo — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) April 24, 2017

وأرفقت أحلام صورة من شهادة اعتناق مديرة منزلها الإسلام من محكمة الأسرة بقطر، قبل 3 سنوات.

وأحلام متزوجة من الفنان القطري مبارك الهاجري، والذي قالت إنها قابلته أول مرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعدها تزوجا.

@AhlamAlShamsi @HoLSTN10 الله يثبتها بس بشرينا للحين معتنقه الاسلام ؟

لان الوثيقه تاريخها ١٤٣٥-٢٠١٤ — حميْص ٰ* (@7maii9) April 24, 2017

وتفاعل العشرات مع منشور الفنانة الإماراتية، بين الثناء عليها بسبب هذه الخطوة فيما تساءل البعض عن إخفائها هذا الخبر ثلاث سنوات.

ولم يعرف السبب وراء نشر الفنانة الإماراتية لقصة إسلام مديرة منزلها رغم مرور 3 سنوات على الواقعة.