دينا الشربيني تردُّ على حقيقة حملها بصورة.. شاهد!

الان من كواليس مسلسل (عشم أبليس) رمضان ٢٠١٧ #عمرو_يوسف #اسلام_خيري #محمود_يوسف #دينا_الشربيني #عشم_ابليس #رمضان٢٠١٧

A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Apr 22, 2017 at 4:15am PDT