دينا الشربيني تردُّ على حقيقة حملها بصورة.. شاهد!

انتشرت على الشبكات الاجتماعية اليومين الأخيرين صور للممثلة المصرية دينا الشربيني تظهر فيها منتفخة البطن، وهو ما دفع البعض لاستئناف الحديث عن حقيقة زواجها من المطرب عمرو دياب، والزعم بأن الشربيني حاملاً!

الصور التي أشيع أنها التقطت للشربيني خلال رحلة جمعتها مع المغني المصري في دبي، تبيّن بعد البحث أنها غير صحيحة ولا علاقة لها برحلة دبي.

ويأتي ذلك وسط إشاعات طالت الاثنين وأقاويل تشير إلى علاقة تربطهما، وما زاد ذلك الشك عدم رد أي منهما على تلك الإشاعات، نفياً أو تأكيداً.

حقيقة صور الحمل









وتعود تلك الصور المتداولة إلى أكثر من عام حيث تم التقاطها لدينا برفقة أصدقائها عندما كانت تقوم بتعديل ملابسها، حيث خلعت إحدى القطع من ملابسها في دورة المياه وكان بصحبتها عدد من صديقاتها.

وهو ما أكد عليه موقع "سيدتي" في تقرير أعده عن حقيقة تلك الصور، فمن الواضح أن تلك الصور خرجت من مقربين لدينا الشربيني وتم قصها لتظهر فيها وحدها بدون صديقاتها، وللترويج لفكرة أن الفنانة الشابة حامل في شهورها الأولى.



اعترافات دينا

ليس هذا فقط ما يؤكد أن تلك الصور قديمة وأن دينا الشربيني ليست حاملاً، فالمتابع الجيد للفنانة الشابة والذي يشاهد لقاءاتها التلفزيونية سيجد أنها حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، واعترفت لها خلال اللقاء أنها تواظب على أداء تمارين رياضية لشد عضلات المعدة لأنها تعاني من تكدس الدهون في بطنها، وهو ما يفسر ظهور بطنها منتفخة بهذا الشكل في الصور التي تم تداولها.





كيف ردَّت الممثلة على شائعات الحمل؟

ولم تمر سوى ساعات قليلة على نشر الصورة وخروج شائعات تؤكد حمل دينا الشربيني، إلا وقامت الممثلة الشابة بنشر صورة لها مع الفنان عمرو يوسف واثنين من فريق عمل مسلسل "عشم إبليس"، ظهرت فيها دينا بجسد ممشوق ورشيق ولم تكن بطنها بارزة كما هي في الصورة القديمة.

الان من كواليس مسلسل (عشم أبليس) رمضان ٢٠١٧ #عمرو_يوسف #اسلام_خيري #محمود_يوسف #دينا_الشربيني #عشم_ابليس #رمضان٢٠١٧ A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Apr 22, 2017 at 4:15am PDT

لم تكتف دينا بتلك الصورة فقط، بل قامت بنشر صورة سيلفي أخرى خلال نفس الساعة، كشفت فيها على أسفل بطنها، لتوضح أن بطنها ليست بارزة وأن الصورة المتداولة قديمة وأنها ليست حاملاً.