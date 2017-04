افتقد أفضل معجبيه فدبرت له لجنة التحكيم هذه المفاجأة.. مشهد مؤثر في Britain's Got Talent يدفع المشاهدين للبكاء

اغرورقت أعين مشاهدي برنامج Britain's Got Talent بالدموع في الحلقة التي عُرضت ليلة السبت، 22 أبريل/نيسان، والتي شهدت لم شمل أسرة مفاجئاً لأحد المشاركين أثناء تجربة أداء.









وكان المتنافس روبين غراي على وشك تقديم عرضه أمام لجنة التحكيم في أحدث حلقات برنامج المواهب، الذي يُعرض على قناة ITV، حين قال للحُكَّام إنَّ والده لم يستطع الحضور لأنَّه يعمل بعيداً عن أسرته تسعة أشهُر كل عام كونه يخدم في الجيش.

ولأنَّ والد غراي هو "أفضل مشجعيه" على حد قوله، كان الانزعاج واضحاً على روبين، الطالب البالغ من العمر 16 عاماً، بسبب عدم وجود والده بجانبه وتشجيعه في يومٍ مهم كهذا.

وبينما كان المنتج سايمون كويل، أحد أعضاء لجنة التحكيم، يسأل غراي عمَّا إذا كان والده يُشجِّعه أكثر من والدته، توقف غراي فاغراً فاه حين وقف أبوه فجأة وسط الحضور وصاح قائلاً: "نعم".

وحرَّكت هذه اللحظة المؤثرة مشاعر المشاهدين في منازلهم، وحدث ذلك حتى قبل أن يبدأ غراي في الغناء.

إذ كتبت المستخدمة ناتالي لوسي تغريدةً قالت فيها: "والد روبين جعل عيني تفيضان بالدموع".

Argh Reuben's dad got me in floods of tears on #BritainsGotTalent 😭 — Natalie Lucie (@natalie_lucie) April 22, 2017

وكتبت مستخدمة تُدعَى بيكي قائلةً: "اجتاحتني فوضى من المشاعر عند ظهور والد روبين، وكذلك حين ضغطت أليشا ديكسون، وهي إحدى عضوات لجنة التحكيم، على الجرس الذهبي تلبيةً لطلب الجماهير!".

Emotional mess aft watching Reuben Gray's dad turn up & then @AleshaOfficial press the #goldenbuzzer for Just Us! 😭 #BGT #BritainsGotTalent — Becky (@beckzilla90) April 22, 2017

وكتبت مُستخدمةٌ أخرى: "لقد كان أداء روبين مُذهلاً، ومؤثراً جداً".

Reuben was incredible, so emotional #BritainsGotTalent — Andrea Gallacher (@Andreagall79) April 22, 2017

وقالت مستخدمةٌ أخرى: "كان مشهد روبين ووالده مؤثراً للغاية".

Reuben and his dad though 😩 #BritainsGotTalent — Danielle White (@dlw_20x) April 22, 2017

وكتبت مستخدمةٌ أخرى: "يا لها من لحظةٍ مؤثرة، وصوتٍ شجي. أحسنت يا روبين، يجب عليك أن تفخر بأدائك".

Such an emotional moment and what a voice. Well done Reuben you should be so proud. #BritainsGotTalent — Claire Pollard (@pol_claire) April 22, 2017

وكتبت مستخدمة تُدعَى إريكا جيمس تغريدةً قالت فيها: "كان من الصعب ألا يتأثر أي شخص بأداء روبين غراي، تكفي سعادته البالغة حين رأى والده".

Hard not to be moved by that audition from Reuben Grey, if only because he was so pleased to see his father. #BritainsGotTalent — Erica James (@TheEricaJames) April 22, 2017

وغنَّى غراي أغنيةً من تأليفه رافقها عزفه على البيانو تحمل اسم "Lifeline"، قال أنَّه كُتبها اعتذاراً لصديقته عن المرات التي أساء فيها معاملتها.

وعقَّب الممثل ديفيد ويليامز، وهو عضوٌ آخر في لجنة التحكيم، على أداء غراي قائلاً: "يا لك من فتى موهوب. إنَّ كتابة أغنية بهذه الروعة في مثل سنك الصغيرة أمرٌ غير معقول".

وأضاف سايمون: "لقد كان عرضاً رائعاً يا روبين، يمكنك مواصلة السير على هذا المنوال، ونقل مشاعرك الحقيقية، وعدم الخوف من خوض المخاطر. لقد أحببتُ هذه الأغنية. أنت فتى موهوب، بل أكثر من موهوب".