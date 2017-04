حقق الجزء الثامن أرباحاً تاريخية..منتج The Fast and the Furious: الجزء العاشر سينهي السلسلة

أكد منتج سلسلة أفلام الحركة Fast and Furious نيل موريتز أن الجزء العاشر من العمل الفائق النجاح سيكون الأخير.

وكان قد أُشيع من قبل حسب تقرير نشره موقع Collider أن الجزء الثامن The Fate of the Furious سيكون بداية ثلاثية إنهاء السلسلة، ولكن تصريح موريتز قطع الشك باليقين.









وكان موريتز قد أجاب على سؤال حول خطة إنهاء السلسلة قائلاً: "نعم، الخطة هي صنع فيلمين آخرين".

وأكّد المنتج في حواره أن فريق العمل متفق على ضرورة وضع خطة لإنهاء السلسلة "بأسرع ما يمكن" نافياً وجود سيناريو جاهز حتى الآن "حالما يكون لدينا فكرة عظيمة سنكون على استعداد للمضي قدماً" حسب تعبيره.

وختم قائلاً: "صدقاً، لدينا بعض الأُطُر الكبيرة وأمور نتحدث عنها، الأمر فقط أننا لم نصل لتصور دقيق ومحدد بعد.. نوعاً ما لدينا نقطة نهاية السلسلة، ولكننا لا نعرف بعد ماذا سيحدث في المنتصف".

الجدير بالذكر أن فيلم Fate of the Furious 8 قد تربع على صدارة إيرادات السينما في العالم مسجلاً 532.5 مليون دولار، في يومين فقط منذ بداية عرضه في الـ14 من أبريل/نيسان 20177، محطماً الرقم القياسي الذي حققه عرض فيلم Star Wars: The Force Awakens البالغ 529 مليون دولار.

Thank you for making THE FATE OF THE FURIOUS the biggest global opening of all time! #F8. pic.twitter.com/gLyyuzLGf7 — Fast and Furious 8 (@FASTFURlOUS8) April 18, 2017

ويستكمل الجزء الـ8 من سلسلة أفلام The Fast and the Furious مغامرات مجموعة من عشاق السيارات ، والذين يأخذهم ولعهم بها إلى مطاردات في مدن عديدة من العالم، أسرت بحبكتها خيال الجمهور على مدى سنوات طوال من عرض الجزء الأول عام 2001، واستمر نجاحها حتى الآن.

الفيلم من بطولة الممثلين الأميركيين فين ديزيل ودوين جونسون، وانضمت لبطولته في هذا الجزء الممثلة الجنوب أفريقية تشارليس ثيرون، ومن إخراج إف.جاري جراي.

علماً أن تيريس غيبسون، أحد أبطال العمل تواجد قبل عرض الجزء الثامن في كل العالم، في إمارتي أبو ظبي ودبي في عرض خاص للعمل.