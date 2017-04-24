Upright Go.. جهاز ينبِّهك عند انحناء ظهرك أثناء العمل

إن كنت من الأشخاص الذين يجلسون على الحاسب الشخصي لساعات طويلة، فجهاز UPRIGHT GO قد يساعدك في المحافظة على سلامة ظهرك.

فكرة عمل الجهاز تعتمد على تنبيه المستخدم من خلال الاهتزاز عند انحناء الظهر الناتج عن النظر المستمر إلى شاشة الحاسب.

كل ما عليك فعله هو ارتداء الجهاز وتثبيته على منطقة الظهر عند جلوسك على الحاسب، وسيقوم بدوره بتنبيهك عند وجود أي تحدب للظهر أثناء الجلوس الأمر الذي يساعدك مع الوقت على تجنب آلام الظهر.

بطارية الجهاز يُمكنها الاستمرار في العمل لغاية 8 ساعات متواصلة قبل أن تحتاج للشحن لمدة 45 دقيقة.

ويُمكنك مراقبة كافة الأنشطة من خلال التطبيق الخاص بالجهاز والمتوفر لنظامي أندرويد وآي إو إس.

يشار إلى أن جهاز UPRIGHT GO متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 69 دولاراً أميركياً أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 450 ألف دولار لغاية الآن، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 11 مايو المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يونيو.

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